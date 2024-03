Confira as interdições no trânsito de Campo Grande devido a atividades alusivas à Páscoa

Nesta semana haverá interdições no trânsito de Campo Grande em razão de procissões religiosas e eventos relacionados a Páscoa na cidade.

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para que os condutores e pedestres mantenham a atenção redobrada nesses locais de interdição e busquem rotas alternativas.

Confira as interdiçoes no trânsito a partir desta quinta-feira(28):

Quinta-feira, 28 de março de 2024

Local: Rua Fernando Luiz Fernandes entre a Av. Dos Crisântemos e Rua Américo Marques – Vila Sobrinho

Horário: 05h às 11h

Evento: Comemoração dos 80 anos da Polícia Federal com hasteamento da Bandeira Nacional e da Bandeira do MS



Quinta-feira (28), sexta-feira (29), sábado (30) e domingo (31) de março de 2024

Local: Rua Brilhante entre a Rua Iguassu e Rua Aporé e Rua Aporé entre a Rua Brilhante e Rua Paissandu

Horário: 18h às 00h

Evento: Festa Religiosa

Sexta-feira, 29 de março de 2024

Local: Rua Ilha de Marajó entre Rua Thor. Rua Hera e Rua Thor entre rua ilha de Marajó e Rua Cachoeira do Campo- Bairro Portal Caiobá I

Horário: 07h às 20h

Evento: Teatro da Paixão de Cristo

Sábado, 30 de março de 2024

Local: Rua Odila Bess Formighieri entre Rua Leão Zardo e Rua Marilda Avelina Rezende Perez – Portal Caiobá

Horário: 15h às 22h

Evento: Festa da Páscoa

Sábado, 30 de março de 2024

Local: Rua Hipólito Cassiano Gavelan entre Rua Clélia Santos Rosa e Rua Izabelino Hipólito Novais – Bairro Alves Pereira

Horário: 16h às 19h

Evento: Festa da Páscoa

Sábado, 30 de março de 2024

Local: Rua Formosa entre Rua Tenente Lira e Rua Antônio de Moraes Ribeiro

Horário: 13h às 22h

Evento: Cruzada Evangelística

Sábado, 30 de março de 2024

Local: Rua União da Serra entre Rua Otília Coelho Neto e Av. Flores da Cunha – Jardim Noroeste

Horário: 12h às 18h

Evento: Comemoração da Páscoa

Sábado, 30 de março de 2024

Local: Rua Sacramento entre Rua Francisco e Rua Cristóvão de Barros

Horário: 13h às 23h

Evento: Evento Religioso

Domingo, 31 de março de 2024

Local: Rua Camaraípe entre a Rua Jauaperi e Rua Nhamundá – Jardim Colúmbia

Horário: 06h às 18h

Evento: Comemoração da Páscoa

Domingo, 31 de março de 2024

Local: Rua Américo Brasiliense entre a Rua Miranda e Rua Yokohama – Bairro Santo Amaro

Horário: 09h às 17h

Evento: Comemoração da Páscoa

