Operação “Conta Justa” é deflagrada e prende cinco pessoas em Campo Grande

Na manhã de ontem(27), foi deflagrada a operação “Conta Justa” da Polícia Civil e Energisa. O objetivo é impedir o furto de energia elétrica na capital, a operação resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas nos furtos.

De acordo com as investigações, havia a existência de manipulações no sistema de medição de energia elétrica em diferentes localidades da cidade, dentre residências e estabelecimentos comerciais. A prática ilegal se enquadra como crime contra o patrimônio.

Os indivíduos detidos foram: M.A.F.B. (56 anos), S.C.D.L.(34 anos) , N.F.D.S.( 62 anos), M.A.D.M.( 53 anos), e M.F.N.(49 anos), sendo todos encontrados em situações irregulares após minuciosas inspeções. As detenções foram realizadas, com base em evidências coletadas no local, incluindo análises técnicas e registros de imagem.

