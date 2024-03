Ministério Público libera Estádio Arthur Marinho para restante do Campeonato Estadual

O Ministério Público Estadual (MPMS) analisou os laudos entregues pelo Corumbaense e encaminhados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e, nesta quarta (27), respondeu considerando o Estádio Arthur Marinho apto para a sequência da competição.

De acordo com o documento, assinado pelo promotor Luciano Bordignon Corte, “não há impedimentos para a realização dos jogos/partidas de futebol pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional – Série A – Edição 2024, no Estádio Arthur Marinho até a data de 25/05/2024 (data do vencimento do Laudo de segurança, do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros) e com limitação do público para 2.500 espectadores”.

No entanto, no próximo sábado (31), às 18h, o Estádio Arthur Marinho recebe a partida de ida da fase semifinal do confronto entre Corumbaense e Dourados AC. Se o Carijó avançar para a decisão, pode também realizar em casa a partida de ida, dia 14, ou a de volta, no dia 21 de abril.

Com informações FFMS