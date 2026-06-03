Confira as interdições de trânsito neste fim de semana em Campo Grande

Região Central e bairros receberão eventos religiosos e sociais que deverão mudar o trágefo na cidade

O trânsito terá alterações nesta semana e a população deve ficar atenta. O comunicado da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou as interdições programadas para os dias 3, 4 e 5 de junho, além de bloqueios que seguem até o dia 8 por conta de eventos religiosos e comunitários em Campo Grande.

A principal alteração ocorre na região central da cidade e começa já nesta quarta-feira (03), às 8h, e segue até 23h de amanhã (04). A Avenida Fernando Corrêa da Costa, no sentido Centro/Bairro, estará fechada entre as ruas 14 de Julho e Calógeras.

Na quinta-feira (04), a partir de 0h01, interdição acontece também da Avenida Afonso Pena entre a Rua Padre João Crippa e a Rua 13 de Maio. Os cruzamentos permanecerão liberados. Também haverá interdição da Avenida Afonso Pena entre a Rua 13 de Maio e a Avenida Fernando Corrêa da Costa, com os cruzamentos abertos.

A partir das 16h, a Avenida Fernando Corrêa da Costa será interditada no cruzamento com a Rua 13 de Maio.

Outras interdições

Data: 05/06/26

Horário: 17h às 21h

Local: Rua Job Rezende De Miranda, entre as ruas Guaíra e Triângulo Mineiro.

Motivo: Evento Paquera Solidária.

Rota alternativa: Ruas Guaíra E Triângulo Mineiro.

Data: 05 A 08/06/26

Horário: 18h às 23h59

Local: Rotatória Anchieta até a Rua General Gentil Marcondes e o Trecho Da Rua Bilac Pinto esquina com a Rua Ponte De Miranda .

Motivo: 6º ARRAIASPRA.

Rota alternativa: Rua da Divisão, Gabriel Spipe Calarge e Gentil Marcondes

Data: 05/06/26

Horário: 14h às 22h30

Local: Rua Joinvile, Entre A Avenida Presidente Castelo Branco E Rua São Luiz Gonzaga.

Motivo: Evento Social.

Rota Alternativa: Avenida Presidente Castelo Branco E Rua São Luiz Gonzaga.

A Agetran orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos com antecedência e a redobrarem a atenção à sinalização temporária instalada nos locais das interdições.

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