Condutor morre após capotar veículo às margens da BR-060

O motorista Juliano de Paula Abreu morreu na tarde de ontem (4) após capotar o carro em que conduzia, na BR-060, em Paraíso das Águas, cidade localizada 277 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o site Chapadense News, o condutor é morador de uma cidade do interior de Goiás e que estava passando por Mato Grosso do Sul, onde estaria transportando mercadorias.

O acidente aconteceu no km 107, entre Paraíso das Águas e Camapuã, quando o condutor perdeu a direção do veículo, vindo a capotar às margens da via. No automóvel, de modelo Fiat/Fiorino, era transportada mercadorias, que ficaram completamente espalhadas na pista.

Equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) que passavam pelo local, realizaram o atendimento inicial até a chegada da Polícia Civil.

