Comitiva visita obras da ponte da Rota Bioceânica em Porto Murtinho

Encontro conta com a Ministra Simone Tebet e o Ministro Waldez Góes

Apresentação do Projeto da Rota Bioceânica in loco, acontece nesta terça-feira (19) em Porto Murtinho, com a presença da Ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e do Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Além disso, a comitiva que também contará com a presença do governador Eduardo Riedel visitará as obras de construção da Ponte Bioceânica sobre o Rio Paraguai, que já está com 50% dos trabalhos concluídos e tem previsão de estar pronta em 2025. A estrutura terá 1.294 metros de comprimento e 29 metros de altura.

Em entrevista ao Jornal O Estado, o prefeito Nelson Cintra destacou que o momento será uma oportunidade para discutir o projeto com representantes e empresários. “Vamos ter a visita do Ministro Waldez Góes e da Simone Tebet além de outros empresários muito importantes, vai ser um momento de discussão e de visita para as obras que já estão com 50% concluídas do lado brasileiro”, contou.

Cabe lembrar, que o local onde está sendo construída a ponte internacional que ligará Murtinho a Carmelo Peralta (PY), faz com que o município seja uma das cidades que mais recebem investimentos do Governo do Estado em infraestrutura e logística. Atualmente, estão sendo executadas obras com investimentos de R$ 72,6 milhões, especialmente nas áreas da saúde, educação

No início da semana passada, já houve uma importante reunião na qual o governador Eduardo Riedel recebeu o prefeito, Nelson Cintra e este pontuou as prioridades, entre elas o asfaltamento e recapeamento dos bairros Dom Pepe e Salim Cafure, equipagem do Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira, balizamento do aeroporto, iluminação de acesso a BR-267 e recursos para a realização de duas festas tradicionais, o Rodeio e o Festival do Chamamé.

A ponte Bioceânica terá extensão aproximada de 1.294 metros, dividida em três trechos, dois constituirão os viadutos de acesso em ambas as margens do rio e uma corresponderá à parte estaiada, medindo 632 metros, com vão central de 350 metros. O Consórcio PYBRA, responsável pela construção da ponte (obra realizada pelo Paraguai, financiada pela Itaipu Binacional), é formado pelas empresas Tecnoedil SA, Paulitec e Construtora Cidade, e a obra é gerida pelo Consórcio Prointec, sob a gestão do MOPC.

No lado brasileiro, com empenho e articulação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 19 de dezembro de 2023 foi assinada a ordem de serviço para início da obra que vai dar acesso à ponte. A nova alça é essencial para viabilizar o projeto da Rota Bioceânica e assim encurtar o caminho de Mato Grosso do Sul para o Oceano Pacífico.

A obra será viabilizada pela União e terá o investimento de R$ 472,4 milhões, prevista para um prazo de 26 meses. Será pavimentado um trecho de 13 km ligando a BR-267, em um contorno rodoviário em Porto Murtinho até a cidade de Carmelo Peralta, onde está sendo construída a ponte sobre o Rio Paraguai. Ainda está previsto a construção de um centro aduaneiro e um trabalho de terraplanagem, para um acesso elevado à ponte.

Paraguai prevê terceiro trecho em abril

O MOPC (Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai) prevê iniciar a ordem de serviço das obras do terceiro trecho do Corredor Bioceânico durante os primeiro dias de abril, conforme informou o engenheiro Carlos Casati, chefe da empresa responsável pela execução do projeto Do Banco de Desenvolvimento Fonplata.

Trata-se de melhorias e pavimentação da Rota PY15, Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo.

Por Michelly Perez

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.