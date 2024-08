45º edição dos Jogos Abertos de Campo Grande começa amanhã

Amanhã, na quarta-feira(21) começa a 45ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande com a abertura oficial. O evento tem como objetivo principal fortalecer vínculos e elevar o nível técnico das representações municipais.

Com uma diversidade de modalidades esportivas, os Jogos Abertos de Campo Grande – 2024 reúnem atletas e entidades de diferentes segmentos, desde entidades estudantis e militares até associações e clubes locais e de outros municípios de Mato Grosso do Sul.

A solenidade será realizada no Ginásio Guanandizão, localizado na Travessa do Touro, 50, com a Avenida Ernesto Geisel, às 18h30. A expectativa é que cerca de 1.000 pessoas prestigiem o evento.

Ao todo, estarão em disputa 13 modalidades, entre elas, atletismo, badminton, ciclismo, judô, natação, tênis de mesa, xadrez, vôlei de praia, basquetebol, futsal, handebol e voleibol, abrangendo tanto competições individuais quanto em equipe.

A arrecadação de aproximadamente 2.900 kg de alimentos, provenientes da doação de 1 kg por atleta inscrito, será revertida ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e ao Programa Mesa Brasil, do SESC.

As competições seguirão até o mês de outubro. Para mais informações e acompanhamento dos resultados, visite o site oficial dos Jogos Abertos de Campo Grande – 2024 através deste link.

