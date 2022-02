Com salário de até R$ 5,4 mil, inscrições em vagas da Agraer terminam no próximo dia 7

As inscrições no processo seletivo simplificado que irá selecionar profissionais temporários para atuarem na Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) recebe inscrições até as 17h do dia 7 de fevereiro.

O objetivo é contratar profissionais para atuação na Agraer em atividades que contribuem para a melhoria da qualidade de vida no campo, dentre as quais destacam-se a validação e pesquisa tecnológica, regularização fundiária, conservação de solo e água, melhoria da pecuária, dentre outras.

A remuneração total bruta oferecida para 40 horas de trabalho semanal para a função de gestor de desenvolvimento rural é de R$ 5.462,57 (Ensino Superior), para técnico de desenvolvimento rural (Ensino Médio Profissionalizante) R$ 2.333,52 e agente de serviço sócio-organizacional (Ensino Médio) a remuneração total é de R$ 2.121,38.

Conforme edital publicado a partir da página 98 da edição n° 10.745 do DOE (Diário Oficial do Estado), o período de inscrições e envio de documentos para Avaliação Curricular acontece das 8h do dia 31 de janeiro às 17 horas do dia 07 de fevereiro de 2022. As inscrições devem ser feitas pelo site concursos.ms.gov.br, onde constam edital e formulário de relação de documentos para avaliação curricular.

O processo seletivo é realizado pelas SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) e Semagro (de Meio Ambiente, Desenvolvimento Economico, Produção e Agriculura Familiar) em conjunto com a Agraer.