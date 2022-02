Cassems prorroga atendimentos no drive-thru de testagem para COVID-19

Com objetivo de ampliar o combate a COVID-19, a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) prorrogou até 28 de fevereiro os atendimentos no Drive-thru de Testagem.

Por meio da parceria são disponibilizados 600 testes de coronavírus gratuitos diariamente a população campo-grandense. Para realizar o teste é necessário se cadastrar na plataforma.

Conforme a instituição, nos primeiros 17 dias de trabalho, 9.859 exames foram realizados com 3.163 resultados positivos e 1.972 resultados negativos. O local promove atendimentos das 8h às 18h, e a recomendação é que o exame seja feito até o 7º dia do início dos sintomas. No drive-thru, serão permitidos apenas veículos automotores de 4 rodas.

Presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca que a parceria visa ampliar o combate à pandemia. “Entramos no terceiro ano de enfrentamento à pandemia e se espera um esforço coletivo de todas as pessoas. A Caixa dos Servidores, sempre que chamada, estará presente para enfrentar os problemas mais importantes da saúde pública. Estamos aqui, como estivemos ativos na vacinação da população, também. O plano de saúde tem participado cada vez mais ativamente de toda a estruturação do sistema de saúde sul matogrossense. Isso contribui muito com a saúde dos nossos beneficiários e acaba por contribuir para o bem-estar de toda a população”, disse.

Serviço:

Após a coleta, por meio de Teste Rápido Antígeno, o resultado é encaminhado no mesmo dia e disponibilizado aos pacientes, via SMS e e-mail, no celular e no endereço eletrônico cadastrados no ato de agendamento, ou pelo link: https://www.saude.ms.gov.br/exame-covid-19, que pode ser acessado pelo CPF ou código de agendamento do paciente.

(Com assessoria)