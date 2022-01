Com reajuste de 10% servidores do Estado recebem salário dia 1º de fevereiro

Servidores estaduais já estarão com o salário na conta para saque no dia 1° de fevereiro. A remuneração já dispõe do reajuste linear de 10%, que foi concedido pelo governador Reinaldo Azambuja a todos os servidores, incluindo os efetivos, comissionados, assim como aposentados e pensionistas.

O reajuste de 10% aos servidores foi proposto no final do ano passado pelo governador. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa e se tornou lei estadual em dezembro.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o pagamento em dia dá previsibilidade ao servidor e ajuda a movimentar a economia. (com assessoria)