Fim de semana tem programação de lazer para família em shopping da Capital

Sexta quase sábado também é dia de lazer para famílias que buscam fazer uma programação diferente no fim de semana. Sem gastar demais, o shopping Bosque dos Ipês tem uma grade de programação com entretenimento para qualquer faixa etária.

Programação Shopping Bosque dos Ipês 28, 29 e 30 de janeiro

Nesta sexta-feira (28) o destaque é para o Volcano of Adventure que é um espaço de brincadeiras com piscinas de bolinhas, escorregadores, rampas e obstáculos, com tema de vulcão e um grande dragão

O brinquedo não possui idade mínima, mas crianças até quatro anos devem entrar acompanhadas de um responsável. Os ingressos são individuais e custam R$ 40, para 30 minutos. A partir de meia hora, acrescenta-se R$15 a cada 15 minutos.

onde: Praça Central de Eventos do Shopping Bosque dos Ipês

SuperStar Circus

O circo com grande variedade de atrações, como trapezistas, malabaristas, palhaços, globo da morte e muito mais está localizado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês com programação a partir das 8h.

Ingressos: superstarcircus.byinti.com ou na bilheteria

Sábado

Volcano of Adventure

O espaço de brincadeiras com piscinas de bolinhas, escorregadores, rampas e obstáculos, com tema de vulcão e um grande dragão.

SuperStar Circus

Horário: 18h e 20h

Domingo

Missa no Bosque

A ação religiosa e social em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim em Campo Grande-MS, começa às 11hno espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês

SuperStar Circus

Horário: 16h, 18h e 20h

Volcano of Adventure

o quê: espaço de brincadeiras com piscinas de bolinhas, escorregadores, rampas e obstáculos, com tema de vulcão e um grande dragão