Com previsão de chuvas até quinta, obras de reparo na capital continuam em pontos críticos; confira quais

As fortes chuvas que atingiram a capital continuam até a quinta-feira conforme a previsão e muitos estragos aconteceram nas ruas de Campo Grande. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está com equipes nas ruas para responder 30 solicitações referentes a queda de árvores e galhos recebidos desde o fim de semana

Ao mesmo tempo, em outras frentes estão sendo feitas as podas de árvores, remoção de resíduos e limpeza de bocas de lobo.

As regiões com pedidos de remoção de árvores são: Vila Margarida, Portal Itayara, Coopharadio, Jardim dos Estados, Monte Castelo, Carandá Bosque, Jardim Paulista, Jardim Colúmbia, Bairro Amambaí, Vila Palmira, Jardim Anahy, Ana Maria do Couto, Portal da Lagoa, Bairro Manoel Taveira, Jardim Pênfigo, Jardim Autonomista, Jardim Seminário e Centro.

Na Avenida Laudelino Barcelos, no Bairro Taquarussu, equipes da Sisep trabalham na poda de árvores e remoção de galhos. Na Vila Planalto, Portal Caiobá, Caiçara e Vila Anahi, foi realizado também a remoção de lixo e entulho.

Conforme o alerta emitido pela Defesa Civil Municipal, até o final da noite da próxima quinta-feira Campo Grande enfrentará período de chuvas, variando de 50 a 100 milímetros por dia e ventos de 60 a 100 km/h.

