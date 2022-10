Com prevenção chances de cura do câncer aumentam 90%

Há tempos os médicos e especialistas orientam seus pacientes a sempre manterem seus exames em dia e realizarem consultas de rotina. E foi em um desses exames que a agente de saúde Natividade Aparecida Draco Veloso, de 52 anos, descobriu o diagnóstico para o câncer de mama.

O medo de não ver os netos crescerem foi forte. Como trabalhadora da saúde ela sabe a importância da prevenção e por isso, ao sentir um incomodo no lado esquerdo do sei foi checar o que poderia ser. “À noite quando eu ia dormir meu seio ficava latejando. Eu demorei para ir ao médico, uns dois meses. Primeiro liguei no Hospital do Amor para marcar uma mamografia, mas como eu tinha feito uma há pouco tempo não pude repetir. Então eu fui ao posto do Nova Bahia e pedi para a médica um ultrassom da mama. Foi Deus”, conta.

A ultrassonografia foi de extrema importância, já que o tumor estava embaixo da axila e não seria identificado na mamografia. A médica que atendeu Natividade solicitou uma biópsia, que era invasivo, e a paciente foi encaminhada para o Sisreg para fazer a cirurgia. “Eu descobri em 17 de junho de 2021, logo depois já marcaram a cirurgia, as quimioterapias, foi tudo muito rápido. Fiz seis 6 sessões de quimio, de 21 em 21 dias. Agora já estou em remissão. Não constou mais nada, graças a Deus. Eu estou muito feliz”, diz.

Já Dona Mariete Leandro da Silva pode ser considerada curada. Ela descobriu o câncer de mama ao fazer exames de rotina na Unidade de Saúde do bairro. “Eu cheguei lá e me encaminharam para a mamografia. Quando saiu o resultado, me disseram que eu teria que repetir o exame, ai já desconfiei”, diz.

Os médicos então repetiram a mamografia, pediram uma biópsia e um ultrassom, que constataram o câncer. “Quando eu recebi os resultados eu fiquei muito triste e preocupada, na minha família nunca teve um caso de câncer de mama. Então eu fiquei com medo. Todos nós ficamos, porque quando alguém tem câncer, a família toda adoece junto”, diz.

Foi nesse momento em que os médicos prestaram o apoio humano ao dona Mariete, explicando que apesar de o câncer de mama ser o 2º câncer mais comum nas mulheres, é também o com mais chance de cura se descoberto precocemente. São 95% de chance de cura.

Com novas esperanças, Mariete teve a cirurgia marcada. Ela precisou retirar um pedaço da mama, mas o procedimento foi um sucesso. Agora ela está em acompanhamento.

“Eu nem precisei fazer quimioterapia, foi apenas sessão de rádio. Eu me recuperei muito rápido”, diz.

No Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Para o ano de 2022 foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres (INCA, 2019a). No Mato Grosso do Sul, o índice do INCA aponta 850 novos casos da doença.

Já o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. Para o ano de 2022 foram estimados 16.710 casos novos, o que representa uma um risco considerado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2021)

O câncer de colo do útero quando diagnosticado em fase não invasiva ou em estágio I tem altas chances de cura (entre 80 e 90%). Há chance em estágios posteriores, mas ela diminui conforme o quadro estiver mais avançado.

Mulheres com idade entre 24 e 64 anos podem realizar o exame de Papanicolau e para a mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas), de 50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos. Estes exames são oferecidos nas unidades básicas de saúde durante todo o ano. Somente entre janeiro a julho deste ano foram realizados 19.405 exames. São ofertados na rede municipal 8 mil agendamentos por mês nas 73 unidades de saúde.

Outubro Rosa

Para conscientizar, prevenir e combater o câncer de mama e de colo uterino, a Prefeitura de Campo Grande lançou a campanha Outubro Rosa. Junto a ação estão sendo lançados dois sistemas de agendamento e acompanhamento online, os “Sistema para cuidar da Saúde da Mulher” e o “Sistema de identificação de Condição Permanente”.

Ao acessar o link disponibilizado no site da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a mulher poderá fazer o autoagendamento do exame de preventivo. A paciente irá se cadastrar, selecionar a unidade mais próxima e agendar a data e o horário para fazer a coleta do exame.

O outro sistema é voltado a identificação de pacientes que tenham fibromialgia, em atendimento a uma Lei Municipal. O paciente irá fazer o cadastro para solicitar o cartão da pessoa com fibromialgia. O mesmo deverá anexar os laudos e documentos requeridos que serão encaminhados para análise e posterior emissão do documento. O acompanhamento deverá ser feito pelo próprio sistema.