Campo Grande inicia vacinação contra Chikungunya em adolescentes; saiba como se voluntariar

Adolescentes de 12 a 17 anos já podem ser vacinadas contra a Chikungunya em Campo Grande. A vacinação foi iniciada hoje (19), e integra um estudo patrocinado pelo Instituto Butantan que busca avaliar a eficácia e a resposta imunológica da vacina na proteção de adolescentes.

A chikungunya é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, entre os principais sintomas estão dores nas articulações, cabeça e corpo, febre, náusea e manchas vermelhas pelo corpo. Conforme o Ministério da Saúde, o vírus chikungunya (CHIKV) foi introduzido no Continente Americano em 2013 o que gerou uma onda epidêmica em diversos países da América Central e ilhas do Caribe.

Para participar da pesquisa os adolescentes precisam de autorização de um responsável legal, os voluntários passaram por exames preliminares e a partir dos resultados, os que forem considerados aptos, seguiram para etapa de imunização que ocorre no Hospital Dia, no Hospital Universitário. Após a aplicação da vacina, os adolescentes serão acompanhados por 12 meses.

Conforme o pesquisador e infectologista Júlio Croda, somente depois do resultado desses exames preliminares, e estando em boas condições de saúde, é que o voluntário pode ser vacinado.

“A vacina é um imunizante de vírus atenuado, simular à CoronaVac, por exemplo. A chikungunya é uma doença grave, mais do que a dengue, e com esse estudo saberemos se a vacina irá gerar resposta imunológica, se irá produzir anticorpos contra a doença”, destacou.

Ao todo, dez centros do país estão participando da pesquisa, com a meta de recrutar 750 adolescentes voluntários.

Serviço:

Interessados devem preencher o cadastro no site Recrutamento Vacina. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99257-5021.

