Com nova rotatória, obra no macro anel rodoviário deve ficar pronta até agosto

Nesta quarta-feira (1º) começou a pavimentação na BR-163 de uma das alças de acesso para os veículos que tem direção a Campo Grande, da rotatória de acesso ao trecho norte do macro anel rodoviário, continuidade à BR-060, conexão com as saídas de Rochedo, Aquidauana e Sidrolândia.

Com o avanço das obras, a expectativa é de que ainda durante o mês de agosto, aniversário da cidade, seja inaugurado o trecho final do anel. A obra foi iniciada há 10 anos, foi destravada, mas dependia do aval da agência reguladora dos transportes terrestres.

Estão sendo investidos R$ 3,2 milhões na construção da rotatória que foi licitada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. São 600 metros de alças de acesso e retornos que serão sinalizados para ordenar a circulação viária no local.

O setor norte do macroanel foi projetado para ligar as saídas de Cuiabá e Aquidauana (BR-262), passando pelas saídas de Rochedinho e Rochedo (etapa em execução).

Os caminhões de cargas que tenham como destino o núcleo industrial do Indubrasil ou a saída de São Paulo terão uma alternativa de tráfego sem passar pelo Centro da cidade.

Ano passado, após dois anos de gestão da Prefeitura, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou o DNIT a executar a obra que não pode feita pelo município porque está na faixa de domínio da rodovia administrada pela CCR, uma concessionária privada.

A gestão também retomou a implantação do trecho final do macroanel, extensão da BR-060, entre as saídas para Rochedo (MS-080) e Cuiabá, passando pela MS-010 (saída para Rochedinho). Foram construídas duas rotatórias na confluência com as duas rodovias estaduais.