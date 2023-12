Com mais de 600 vagas, Capital terá atendimento psicossocial gratuito para jovens

A Prefeitura de Campo Grande lançou nesta quarta-feira (7), o Projeto “Quem Ama Cuida – Grupo Terapêutico e Psicoterapia” que oferecerá, a partir do dia 12 de setembro, atendimento psicossocial direcionado a jovens acima de 15 anos e suas famílias.

O objetivo do projeto é garantir o acesso dos adolescentes, jovens e responsáveis ao atendimento especializado, seja ele individual ou por meio de grupos terapêuticos (psicoterapia em grupo). Serão disponibilizadas, aproximadamente, 400 vagas para a terapia na sede da Secretaria e mais 210 vagas para os atendimentos nos bairros.

Os encontros serão semanais e trabalhadas habilidades como autoconfiança, autocontrole, autoestima, entre outros. O jovem vai passar por uma triagem psicossocial, onde será avaliada a necessidade e a demanda. O projeto também conta com parcerias com universidades, que disponibilizarão acadêmicos de psicologia do último ano, que auxiliarão nos atendimentos.

“Quem Ama Cuida” é coordenado pela Secretaria Municipal de Juventude e será levado para as sete regiões da cidade, por meio de parcerias, onde acontecerão rodas de conversas, workshops e palestras com certificação.

Grupo Terapêutico

O grupo terapêutico é uma ferramenta de apoio e desenvolvimento para os jovens. Por meio das interações no grupo, aprendem a se expressar e a ouvir, a desenvolver empatia e compreensão pelos outros. Além disso, o jovem tem a chance de adquirir habilidades sociais, como a resolução de conflitos e a comunicação assertiva, ajudando a lidar com os desafios do dia a dia.

Informações sobre os atendimentos pelo whatsapp (67) 99131-4671.

Leia mais: