Nordeste da China inaugura plataforma nacional de inovação científica e tecnológica de arroz

Uma plataforma nacional de inovação em ciência e tecnologia de arroz foi oficialmente inaugurada no distrito de Baoqing, na Província de Heilongjiang, no nordeste da China, de acordo com o Diário de Ciência da China desta quarta-feira.

A plataforma opera sob o Instituto Nacional de Pesquisa de Arroz da China e está envolvida no desenvolvimento de tecnologia central da indústria de arroz da China.

O instituto coopera com institutos de pesquisa e faculdades locais no nordeste da China para promover novas variedades de arroz e novas tecnologias, disse Wu Kongming, presidente da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas (CAAS, em inglês).

Desde a construção da plataforma de inovação, realizou grandes pesquisas científicas em termos de melhoramento de arroz, devolução de palha aos campos e proteção do solo negro, além de cultivar 120 linhagens com alto rendimento e resistência à maturação precoce e 12 novas variedades, de acordo com Hu Peisong, chefe do instituto.

As variedades de arroz glutinoso, cultivadas em cooperação com empresas relevantes, vêm sendo amplamente colocadas em produção, disse Hu.

Com informações de Xinhua News.

