Com look natalino, cães e gatos posam para fotos em busca de um novo lar

Em clima natalino, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) realizou neste mês um ensaio fotográfico pra lá de fofo com animais disponíveis para adoção. Vestidos com looks de Natal, cerca de 15 cães e 15 gatos fizeram um book na esperança de serem adotamos e começar o ano em um novo lar. Dos animais fotografados, ao menos 12 já conseguiram um lar.

Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), as fotos foram tiradas pela servidora Adriana de Oliveira Lima e as roupas e acessórios utilizados pelos animaizinhos foram confeccionadas pelas servidoras Jaciene Acosta Gomes e Nedina Maria de Oliveira.

“As fotos foram divulgadas no dia 18 de dezembro através da página ‘Amigos do CCZ’, no Facebook. Foram fotografados 15 cães e 15 gatos que estavam disponíveis para adoção no órgão”, explicou a Sesau.

Sem novas feiras de adoção este ano, os interessados precisam ir até o CZZ para adotar o seu novo companheiro.

Os outros animais que foram fotografados continuam à disposição no CCZ. A visitação é aberta à população de segunda a sexta-feira, de 17h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, de 14h às 19h.