De crianças a adultos, veja onde curtir o carnaval na Capital

Finalmente estamos a um passo do fim de semana, mas para quem tiver pique, já na sexta-feira há opções de festas e blocos de ruas para os cair na folia em Campo Grande. E as comemorações não são apenas para os adultos, há diversos locais com programação especial para os pequenos curtirem o Carnaval deste ano, com muita brincadeira e confete. Confira a programação:

Para as crianças:

Shopping Bosque dos Ipês

O carnaval da criançada está garantido no Shopping Bosque dos Ipês. De 18 a 21 de fevereiro, a Praça Central do local ficará recheada de atividades para os pequenos. No sábado (18) irá ser realizada oficinas, pintura facial, bailinho infantil e desfile de fantasias, das 14 às 19h. No domingo (19) e segunda-feira (20) a programação é a mesma e na terça-feira (21), terá oficinas, pintura facial, bailinho infantil e desfile de fantasias pet.

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados. Todos os eventos são gratuitos.

Shopping Norte Sul Plaza

Nos dias 18, 19 e 21 de fevereiro shopping terá bailinho para criançada se divertir e brincar muito em clima de Carnaval. A entrada é gratuita. O Norte Sul Plaza fica na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, Jardim Joquei Club.

Shopping Campo Grande

Com a programação “Ô abre alas”, o Shopping Campo Grande a partir desta sexta-feira (17) está com agenda para o Carnaval em parceria com o Quintal Sesc. Às 17 horas haverá aulão de Fit Dance; às 18h10 será a vez de contação de histórias com a Trupe Guavira. Já às 19h está marcado um espetáculo teatral com Anderson Lima; às 20h show musical com o grupo de forró Flor de Pequi; das 21h às 22h será realizado desfile de fantasias e desfile de fantasias pet.

Ainda no shopping, nos dias 18 a 21 haverá “Bloquinho com volta no mall”, oficinas de colorir e de criação de máscaras e diversas recreações infantis.

Pátio Central Shopping

Também de 18 a 21 de fevereiro, o Pátio Central irá promover o “Bloquinho do Pátio”, a partir das 11h até às 16h, com pintura facial, oficina de máscaras e bailinho. O Pátio Central fica na Rua Marechal Rondon, 1380, Centro.

Blocos

Cordão Valu

No dia 18 de fevereiro o bloco Cordão Valu reserva um horário especial para a criançada. Com início às 14h, muitos pais aproveitam o horário para levar a turma fantasiada. O evento será na rua General Mello, na Esplanada Ferroviária.

Capivara Blasé

Um dos maiores blocos de rua de Campo Grande realiza nos dias 19 e 20 de fevereiro a matinê “Capivarinha Blasé”, na rua Dr. Temístocles, na Esplanada Ferroviária, das 15h às 18h.

Rádio Clube Campo Grande

O Rádio Clube da Capital realiza nos dias 19 e 21 de fevereiro a “Matinê do Rádio Clube”. Com a promessa de ser a melhor mini folia da cidade, o evento bloquinhos da Patrulha Canina e Mickey e Minnie e desfile de fantasias. O ingresso custa R$ 50 reais a inteira e R$ 25 a meia para sócios do rádio clube e crianças de um a sete anos, com direito a consumo de pipoca, algodão-doce, picolé e lanches a vontade.

Pais e acompanhantes também poderão participar com desfile de fantasias e open bar. O Rádio Clube Campo Grande fica na Avenida Toros Puxian, 477, Vila Morumbi.

Clube Estoril

Um dos carnavais de clube mais tradicionais da cidade reservou dois dias para matinês: 19 e 21 de fevereiro. No dia 19 a matinê é das 15h às 21h com a bateria Fúria de Tigre. Já no dia 21 tem show com a banda Aqueles Karas. Os ingressos custam R$ 25,00 adulto, R$ 20,00 infantil e sócios e menores de 2 anos não pagam. Contato: 98119-2120. Também haverá praça de alimentação com Foodtrucks no local.

Para os adultos

Bonde das Sereias

Data: 20 de fevereiro – Cortejo do bloco

Horário: 16h às 22h

Local: Praça dos Imigrantes – Rua Rui Barbosa, 65 – Centro

Data: 25 de fevereiro – Enterro dos Ossos

Horário: 16h às 23h

Local: Praça dos Imigrantes – Rua Rui Barbosa, 65 – Centro

Bloco do Reggae

Data: 17 de fevereiro e 18 de fevereiro

Horário: 15h / 22h

Local: Esplanada Ferroviária – Rua Calógeras, 3.000 – Centro

Capivara Blasé

Data: 18 de fevereiro

Horário: 19h às 1h40

Local: Rua Eva Lacerda de Farias, 740 – Taveirópolis

Data: 19 e 20 de fevereiro – Desfile do bloco

Horário: 16h

Local: Esplanada Ferroviária – Rua Calógeras, 3.000

Cordão da Valu

Data: 18 e 21 de fevereiro

Horário: 15h

Local: Esplanada Ferroviária – Rua Calógeras, 3.000

Evoé Baco

Data: 16 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Orla do São Francisco, ao lado do Pontilhão – Rua Laguna com a Avenida Euler de Azevedo

Farofolia

Data: 17 de fevereiro

Horário: 15h às 22h

Local: Rua Temistocles, 103 – Em frente ao Ponto Bar

Farofa com Dendê

Data: 21 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Em frente ao Maria Fumaça – Rua Calógeras, esquina com avenida Mato Grosso

Subaquera

Data: 20 de fevereiro

Horário: 16h às 23h

Local: Praça da rua Argolas – Novos Estados

Tá Dando Pinta

Data: 16 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Esplanada Ferroviária

Com informações da repórter Mylena Fraiha.