Com aumento de casos na fronteira, Corumbá realiza mutirão de combate ao Aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá realiza nos dias 10 e 11 de fevereiro um mutirão contra o Aedes aegypti. Recentemente, houve um aumento no número de casos no Estado o que preocupa as autoridades sanitárias.

Na sexta, 10, os trabalhos acontecem das 07h às 13 horas ao longo das ruas João B. Mota; João B.Couto e Major Gama. No sábado, dia 11, as equipes atuam das 07h às 11h30 nas ruas José Maciel de Barros e 21 de Setembro.

O mutirão tem o objetivo de desenvolver ações educativas, eliminar pequenos e grandes depósitos de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de conscientizar a população sobre a importância da participação de todos nas ações de combate e prevenção à doença.

Um trabalho conjunto envolvendo equipes das Secretarias de Saúde e de Infraestrutura vai notificar os proprietários dos terrenos baldios, orientando a limpeza da área dentro de um prazo de cinco dias. Caso o serviço não seja realizado no período estipulado, a Prefeitura, de posse de autorização legal, fará a ação e aplicará as medidas legalmente cabíveis ao dono do terreno.

De acordo com boletim epidemiológico de Corumbá, o número de casos duplicou apenas no ano de 2023. Na primeira semana, existia 15 casos confirmados, já na terceira houve 30. Além disso, atualmente existem 154 casos notificados.

Reunião nesta sexta-feira

Devido ao cenário epidemiológico e o aumento no número de casos de dengue, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza na sexta-feira (10), às 9 horas, uma webconferência para discutir o combate a dengue, zika vírus e chikungunya. A reunião é reservada às equipes de saúde dos municípios de Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Japorã, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho e Sete Quedas.

A ideia é debater pautas como a questão dos fluxos e identificação das ações realizadas em cada cidade, de tal modo que se minimize o impacto do panorama vigente nesta região.

Arboviroses

A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas pláticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos.

Confira:

