Governo vai investir R$ 134 milhões em energia fotovoltaica

O Governo de Mato Grosso do Sul fechou uma PPP (parceria público-privada) e irá implantar e investir nas centrais de energia elétrica fotovoltaica. Os dois contratos estabelecem o suprimento da demanda energética das estruturas físicas do Estado e da Sanesul (empresa de saneamento). Os investimentos previstos da PPP para o suprimento de energia limpa e renovável às unidades administrativas estaduais totalizam R$ 134 milhões.

De acordo com a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) os contratos de PPPs foram estabelecidos por meio da concessão administrativa. As usinas elétricas fotovoltaicas geram energia com gestão de compensação de créditos, modalidade em que eventuais excedentes – em quilowatts/hora – são injetados na rede da concessionária e descontados, atendendo tanto ao Estado quanto à Sanesul por meio do autoconsumo remoto.

Serão aplicados R$ 80 milhões na implantação da infraestrutura e R$ 54 milhões em sua operação e manutenção. O prazo é de 23 anos. Já os atendimentos às unidades da Sanesul alcançam R$ 73 milhões, sendo R$ 44 milhões para a implantação da infraestrutura e R$ 28 milhões para sua operação e manutenção.

O prazo é mais curto, será de 18 anos. Ao término do contrato, os bens integrantes das usinas a serem implantadas retornarão ao Estado.

Para o governador Eduardo Riedel, quando a gente faz um projeto sustentável a partir de geração de energia renovável, isso traz de 32% a 35% de economia para todo consumo de energia no Estado.

“Quando falamos em monetizar a questão ambiental e sustentabilidade é isso, recurso no bolso das pessoas e da sociedade a partir de projetos sustentáveis. A mensagem que a gente tem passado para o capital privado é muito poderosa, a agenda está colocada para que a tenhamos esses resultados, e quem vai se beneficiar é toda a sociedade sul-mato- -grossense”, relata Riedel.

Na data, ocorreu também o lançamento do MS Renovável (Plano Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento das Fontes Renováveis de Produção de Energia), desenvolvido pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, relata sobre a realização dessas PPPs: “Demonstra o comprometimento do Governo do Estado na implementação de políticas e ações efetivas para atingirmos nossa meta de sermos reconhecidos como Estado Carbono Neutro em 2030”.

