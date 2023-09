Com Adriane Lopes Campo Grande se destaca entre as capitais no uso do 5G e na democratização do acesso à população ao mundo digital

Com o título de segunda capital do País na utilização da tecnologia 5G, no Ranking Cidades Amigas do 5G, Campo Grande está criando condições para que a maior parte da população tenha acesso ao meio digital e aprenda a trabalhar com essa ferramenta. Além de determinar a ampliação dos serviços prestados aos cidadãos pelo meio digital, a prefeita Adriane Lopes tem facilitado em todas as regiões da Capital o uso da internet, conectando até quem mora no campo a essa ferramenta tecnológica.

Uma dessas ações é o Projeto TechAula Distritos Conectados, desenvolvido pela administração municipal para oportunizar a capacitação em tecnologia e levar conhecimentos aos locais mais distantes do centro. “Estamos levando serviços e oportunidades em tecnologia para todas as regiões de Campo Grande, não vamos deixar ninguém de fora. Um curso nessa área pode ser muito caro, inviável para grande parte da população, mas nós queremos que todos tenham acesso sem precisar pagar nada, esse é o projeto TechAula”, explica a prefeita Adriane Lopes.

Coordenado pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), o curso chegou aos distritos de Rochedinho e Anhanduí, e no Assentamento Três Corações, que fica a 191 quilômetros do Centro da Capital. Os participantes do curso aprendem conteúdos básicos de informática, com orientações sobre hardware, software, pacote Office, Windows 10, navegadores de internet. Dominando as ferramentas disponíveis, o cidadão adquire condições para conseguir melhores colocações no mercado de trabalho.

Na gestão de Adriane Lopes os serviços dos órgãos municipais oferecidos pelo meio digital também estão sendo ampliados. Recentemente, a Agetec lançou o novo portal FAC Ajuda, que tem o objetivo de impulsionar a inclusão social e o desenvolvimento comunitário por meio das ações do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). O FAC Ajuda é um serviço digital oferecido para toda a população. Ele funciona como canal de acesso aos programas, projetos, cursos, palestras e oficinas voltados para a capacitação profissional oferecidos pela FAC. Um dos seus objetivos é criar oportunidades para a inclusão no mercado de trabalho, geração/aumento da renda doméstica, resultando em um ambiente propício para a construção e manutenção de famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Tudo foi desenvolvido pensando em facilitar a comunicação entre a prefeitura e a população. O Portal dará acesso aos munícipes em geral, interessados em participarem dos cursos de geração de renda, levando assim transparência e celeridade aos serviços disponíveis pelo FAC”, ressalta a prefeita Adriane Lopes.

Na área da educação, a Prefeitura criou o Sistema de Planejamento On-line da REME (Rede Municipal de Ensino), uma implementação nas ferramentas utilizadas pela Secretaria de Educação (Semed). O módulo desenvolvido em parceria com coordenadores e diretores que levará todas as atividades de planejamento das aulas para o ambiente virtual, proporcionando mais agilidade, eficiência, economia e melhor gestão ao longo do processo.

Sobre o Cidades Amigas do 5G

Na oitava edição do Ranking Cidades Amigas do 5G, divulgado nesta semana pela Conexis Brasil Digital durante o Painel Telebrasil Summit 2023, Campo Grande foi a vice-campeã entre as capitais. Na classificação geral, subiu 18 posições, saindo da 32ª colocação para 14ª.

O levantamento tem como objetivo identificar ações e políticas implementadas pelos municípios para estimular e facilitar a oferta e expansão de serviços de telecomunicações no país. Para a composição do ranking são avaliadas as restrições, burocracia, prazo e onerosidade para a implantação de Estações Rádio Base (ERBs) e Redes (subterrâneas ou aéreas).

Em outubro de 2022, a cidade foi reconhecida como a capital brasileira mais preparada para receber a nova tecnologia, ficando à frente de cidades como Florianópolis, Rio Branco, Porto Alegre e João Pessoa.

Dentre as medidas voltadas à desburocratização de processos e oferta de uma melhor experiência aos usuários, a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) criou um site com informações importantes relacionadas à tecnologia: a 5g.campogrande.ms.gov.br.

“Esse prêmio é o reconhecimento do trabalho que tem sido realizado em Campo Grande. Nós temos uma das legislações mais atualizadas do país em relação a telecomunicações. Fomos, inclusive, uma das primeiras capitais do Brasil a atualizar a legislação para permitir que o sinal 5G chegasse. E todo esse empenho fez com que saltássemos da 45ª posição em 2020 para a 14ª colocação”, frisa a Prefeita Adriane Lopes.

Leia mais: