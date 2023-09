Geraldo Espíndola e Marcio de Camillo apresentam ‘A Terra e uma Canção’

“A Terra e uma Canção”, o mais novo trabalho de Gerardo Espíndola e Marcio de Camillo, é o resultado de uma parceria desejada há mais de 20 anos, que será lançado neste sábado (23), às 20h, no Moinho Cultural, em Corumbá. O exímio trabalho é um convite a uma escuta atenciosa, que clama por um momento de pausa e reflexão ao que a natureza ensina. “O que a Terra está nos dizendo? Acredito que chegamos em um ponto que realmente precisamos interpretar isso!”, enfatiza o cantor, compositor e instrumentista Marcio de Camillo. Com repertório especial, serão interpretadas 14 canções, incluindo grandes sucessos, como “Me Deixar Levar”, “Quiquio”, “É Necessário” e “Vida Cigana”. O show, intitulado “Música Poética”, contará com participações especiais da Cia de Dança do Pantanal e Ocamp (Orquestra de Câmara do Pantanal), com entrada gratuita.

“É um momento de encontro com os grandes artistas, como um ato de amor e renascimento, com a primavera. Trazer música e poesia como esperança. Temos vivido na pele as consequências das mudanças climáticas e, no dia em que começa a primavera, temos mais uma chance de refletir sobre nossas atitudes e nos empenharmos para a conservação do Pantanal e do planeta”, afirma a diretora-executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon.

Os feitos culturais, história local e a beleza corumbaense foram os pontos determinantes para que os músicos decidissem o cenário perfeito para o show de parceria inédita. O Moinho Cultural é outro fator de destaque, com a proposta de transformar a sociedade por meio da arte, possibilizando projetos voltados às diversas manifestações artísticas a crianças e adolescentes vulneráveis, a instituição é referência em inúmeras trajetórias de sucesso de diversos jovens, que ampliaram suas perspectivas e ganharam um norte, após passar pela instituição.

“Corumbá é a Capital da Cultura do Centro-Oeste. A cidade foi, em meados do século 19 e 21, um dos 3 principais portos da América do Sul. Ou seja, por aquele porto passaram muitos e muitos artistas, que são inspirações. E ter o Moinho Cultural é muito emblemático, é uma pérola no meio do Pantanal, essa escola que tanto transmite sabedoria, arte e cultura. Além disso, para mim e para o Geraldo, é um presente estar dividindo o palco com a orquestra e bailarinos, ainda mais contribuindo com uma música nossa. É um presente. Muita gratidão”, destaca Marcio.

O contentamento demonstra ser recíproco, pois, conforme o violista da Ocamp, Diego Alberto Cuellar Anez, participar desta apresentação será uma experiência singular e marcante em sua carreira.

“Participar deste momento, para mim, é uma experiência incrível, pela qualidade dos músicos com quem vou compartilhar o palco, tanto Gerando como Márcio. São musicistas com muita experiência e vivências, artistas dos quais podemos aprender muitas coisas e, sem dúvidas, vai ser um dos momentos mais marcantes na minha carreira, como músico.”

Já para o coordenador da orquestra, Matheus Lucas Felix Magalhães, realizar uma produção como esta vai além de entretenimento, pois é uma apresentação que contempla a identidade cultural do Estado, por meios significativos.

“Realizar um show com dois cantores de renome, como Marcio de Camillo e Geraldo Espíndola é uma oportunidade ímpar para enriquecer e celebrar a cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. A importância de eventos culturais como esse vai muito além da mera diversão ou entretenimento; eles desempenham um papel fundamental na preservação e promoção da identidade cultural da nossa região. E para nós, da Orquestra de Câmara do Pantanal, é um HONRA participar e produzir um show de música poética, com esses cantores que são referências!”

Geraldo também revela entusiasmo e faz elogios ao momento singular, composto por estreias. “Tocar com esses meninos, que vi nascer, na música, é um prazer imenso, porque ainda não tive a oportunidade de cantar com eles um trabalho meu e, dessa vez, vou poder. É um momento muito especial!”.

Amizade, poesia e responsabilidade

Amizade e poesia são outros componentes que formam o trabalho que será apresentado no show, intitulado “Música Poética”, inspirado nas “Décimas de Camões”. O envio de uma poesia foi o estímulo que provocou os músicos a concretizar a parceria, idealizada há mais de 20 anos.

“Enviar essa poesia a Geraldo foi muito natural, era uma vontade mútua. Eu sou um admirador do trabalho dele, somos amigos há muito tempo e ele cumpriu um papel importante durante a consolidação da minha carreira. Como nós sempre pensamos em trabalhar juntos, agora chegou o momento. Escrevi uma poesia e enviei a ele, para ele musicar e essa poesia foi inspirada na Arte Poética, nas ‘Décimas’, eu nomeei esse show de ‘Música Poética’, para contemplar esse pensamento.”

Conforme comenta Geraldo, a canção é um convite à cooperação, ato fundamental em nossas vidas e essencial para a construção de sociedades melhores: “A canção é um pedido de preservação à natureza, ao Pantanal, extinção aos focos de incêndio e dias melhores para Corumbá e todos que sofrem, sofreram, com as tragédias que ocorreram nestes últimos anos. É como se fosse uma oração!”, explica o compositor.

Referências significativas no Estado e no cenário artístico brasileiro, Geraldo Espíndola e Marcio de Camillo possuem trabalhos de sucesso reconhecidos em âmbito nacional Fotos: Vaca Azul/Divulgação e internacional. Geraldo é o compositor da afamada “Vida Cigana”, que conquistou brasileiros de todas as regiões do país e virou um clássico atemporal, com o grupo Raça Negra. “Olhos d’Água” e o projeto “Crianceiras”, composto de poesias musicadas de Manoel de Barros, são apenas alguns dos trabalhos de destaque de Marcio de Camillo.

O show acontecerá no Instituto Moinho Cultural, localizado na rua Domingos Sahib, 300, bairro Beira- -Rio, Corumbá.

Por – Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.