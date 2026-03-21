Com 100% da ocupação, hotéis e turismo vivem dias de glória com a COP15

Com alta na demanda e valorização das diárias, setor hoteleiro se prepara para receber visitantes de mais de 130 países

A Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias – COP 15, que acontece entre os dias 23 e 29 de março e reunirá delegações de mais de 130 países, deve gerar efeitos positivos para a economia local e ampliar a visibilidade internacional de Campo Grande, cidade escolhida para sediar o encontro.

Na rede hoteleira, os dados já refletem esse aquecimento. Aproximadamente 40% dos leitos foram reservados para atender à demanda do evento, com estabelecimentos localizados nas áreas centrais e próximos aos locais oficiais registrando ocupação total nos dias de maior movimentação.

Esse cenário também é percebido na prática pela gerente, Caroline Chaves dos hotéis Novotel Campo Grande, Ibis Campo Grande e Ibis Budget Campo Grande. Segundo ela, o planejamento começou com antecedência: “Desde o anúncio de Campo Grande como sede da COP15, há cerca de um ano, iniciamos um planejamento estratégico para atender ao aumento da demanda hoteleira. Com a proximidade do evento, essa expectativa se confirmou, e já registramos dias com 100% de ocupação em dois dos nossos hotéis.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso do Sul, a maior procura por hospedagem está concentrada no período principal da programação. A presidente da entidade, Alexandra Corrêa Martins, destaca que a COP 15 representa uma oportunidade estratégica para a cidade. Segundo ela, eventos desse porte têm impacto direto na economia local, especialmente na hotelaria, com aumento na ocupação, estadias mais longas e crescimento da receita. Estendendo a outras áreas como alimentação, transporte e comércio que tendem a acompanhar o ritmo de crescimento.

Ainda conforme a executiva da rede de hotel, o período já costuma ser aquecido. “Historicamente, o pós-Carnaval apresenta crescimento na demanda em Campo Grande, impulsionado por eventos corporativos e sociais. Em 2025, mesmo sem a COP15, março já foi um mês de alta ocupação. Para 2026, observamos um volume semelhante, mas com valorização da diária média, refletindo o impacto direto do evento.”

Perfil dos hóspedes

Caroline aponta diversidade e flexibilidade no preenchimento das ocupações dos leitos. “ Recebemos desde hóspedes individuais até grupos que optam por acomodações compartilhadas. Como são três hotéis e diferentes configurações de quartos, conseguimos atender perfis variados com eficiência”, garante.

A qualificação profissional para atender o público internacional, também é uma das principais preocupações da rede hoteleira . “Priorizamos profissionais com fluência ou conhecimento em outros idiomas, especialmente nas equipes de recepção e restaurante. Além disso, capacitamos os colaboradores com treinamentos voltados ao atendimento básico em línguas estrangeiras, garantindo uma comunicação acolhedora e eficiente com todos os hóspedes”, detalha.

Aposta na culinária sul-mato-grossense

A preparação das equipes e da estrutura também foi reforçada para o evento. “A expectativa é extremamente positiva. Reforçamos nosso quadro de colaboradores, realizamos melhorias estruturais e atualizamos os cardápios dos restaurantes, com destaque para a culinária regional, para oferecer uma experiência diferenciada aos participantes.”

A realização do evento evidencia a capacidade do município de receber grandes conferências, ao mesmo tempo em que impulsiona o turismo, aumenta o fluxo de visitantes e dinamiza setores como hotelaria, gastronomia e serviços. Esse cenário contribui para atrair investimentos e fortalecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e sustentável.

Por Ian Netto

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