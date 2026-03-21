Dia Mundial da Poesia será celebrado com música e conversa com a multiartista Goretti di Moura

A poesia cria pontes entre pessoas, histórias e sentimentos. No dia 21 de março, quando se celebra o Dia Mundial da Poesia, a escritora e compositora Goretti di Moura participa de um encontro dedicado à literatura em Campo Grande. A atividade acontece às 17h, no Café Doce Lembrança, e contará com apresentação da autora e conversa com o público sobre sua trajetória e suas obras.

Promovido pelo Projeto Oceando, o evento propõe um espaço de diálogo e proximidade com o público. Na ocasião, Goretti apresentará três de seus livros: Sementes no Sangue, É Assim que Eu Vejo as Estrelas e Relógio dos Anos. Eles também estarão à venda para quem se interessar.

“A poesia é uma forma de encontro. Ela aproxima as pessoas, desperta sentimentos e nos ajuda a olhar o mundo com mais sensibilidade. Esses momentos com leitores são sempre muito especiais para mim”, afirma a autora.

Além da literatura, o público também poderá conhecer o trabalho musical da artista. Goretti di Moura é compositora e possui mais de 30 músicas lançadas em mais de 150 plataformas de streaming, além de videoclipes disponíveis no YouTube. Suas composições já foram interpretadas por diversos artistas, entre eles Aiton Lopes, Ana Cabral, Ângela Sandim, Béko Santanegra, Fábio Bernonic, Joyce Terra e Rubenio Marcelo, com parcerias de compositores como Rodrigo Santos Nantes e Sílvio Santana.

A proposta desse encontro é, antes de tudo, criar um espaço de aproximação. Celebrar o Dia Mundial da Poesia é também abrir um tempo de escuta, de troca e de sensibilidade. Além disso, a música também faz parte de quem eu sou. Então, esse encontro acaba sendo um convite para conhecer diferentes expressões de minha arte. É um evento para desacelerar, se conectar e, quem sabe, sair dali com um olhar mais sensível para o mundo”, complementou.

No ano passado, o livro ‘É Assim que Eu Vejo as Estrelas’ foi selecionado no Projeto Leia Mais MS, e passou por reimpressão com objetivo de dar nova circulação a obras já lançadas de autores sul-mato-grossenses. Cem exemplares foram entreges e incorporados ao acervo do SEBP/MS (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso do Sul).

Além da reimpressão, o livro também se tornou digital, disponível gratuitamente no aplicativo MS Digital, na aba Leia MS, durante dois anos. Inspirada por imagens capturadas pelos sentimentos cotidianos, a autora traduz em poesia sua gratidão pela vida e um gesto de amor universal. Mais do que versos, o livro surge como um convite ao olhar atento, à contemplação e ao despertar da leitura.

Trajetória artística e literária

Goretti di Moura é Maria Gorete de Moura. Nasceu em Patu (RN), em 5 de julho de 1960, e reside em Mato Grosso do Sul desde 1980. Formada em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco, ela é membro da União Brasileira de Escritores (seccional MS) e possui experiência em teatro, comunicação e artes. Ela já participou de eventos culturais importantes, como as Bienais do Livro do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de ter participado do programa ‘Viola, Minha Viola’.

Ao longo da carreira, Goretti venceu diversos concursos literários e musicais e desenvolveu projetos voltados para o incentivo à leitura e escrita. Entre os reconhecimentos recebidos estão o título de Mais Bela Voz Infantil e Infanto-Juvenil, premiação no III Concurso de Poesia da Faculdade de Letras com o poema A Bailarina, destaque na XIII Noite da Poesia de Campo Grande com Ave Sem Nome, além do segundo lugar no Concurso de Contos Ulisses Serra, da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, com o conto O Primeiro Amor. Também conquistou premiação no VI Concurso Nacional de Poesias com o texto Amor que Salva.

Na música, participou do Festival Sul-Mato-Grossense da Canção, em Corumbá, com a composição Apóstolo da Paz ou. Ao lado do poeta e repentista Ruberval Cunha, representou Mato Grosso do Sul com o projeto O Pantanal no Universo das Letras.

Goretti também dirigiu o grupo de teatro jovem Alma Viva e é autora de diversas obras, entre elas Pelas Frestas da Janela, Lanternas da Sensibilidade, Canto da Sereia, Vovó Constância e a Varinha Feliz, Asas do Êxtase, Amor.com, Mulher de Fases, Cantares do Vento e O Sapo que Tocava Violão, este último em parceria com sua irmã Maria de Fátima Moura.

Dia Mundial da Poesia

O Dia Mundial da Poesia surgiu na XXX Conferência Geral da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), no ano de 1999, quando foi escolhido o dia 21 de Março para a comemoração anual dessa arte que atravessa os séculos. Tal iniciativa teve o intuito de dar um “reconhecimento e impulso novos aos movimentos poéticos nacionais, regionais e internacionais”, segundo informa a ata |1| da conferência.

A criação dessa data tem o objetivo de promover a diversidade das línguas, “já que, por meio da poesia, os idiomas ameaçados terão maiores possibilidades de se expressar dentro de suas comunidades respectivas”. Além disso, significa a “aceitação da palavra como elemento que socializa e estrutura a pessoa” e “pode ajudar os jovens a redescobrir valores essenciais”, além de que “lhes permite refletir sobre si mesmos”.

E, por fim, porque, “como a poesia é uma arte que tem suas raízes na palavra, tanto escrita como oral, toda atividade em seu favor deveria contribuir para a intensificação dos intercâmbios interculturais internacionais”.

Em Mato Grosso do Sul, um dos nomes de mais importância é o de Manoel de Barros. Pertencente à geração de 45, onde despontaram os grandes poetas brasileiros da metade do século XX, Manoel constrói uma linguagem inovadora, que chega ao limite da ‘agramaticalidade’, cheia de neologismos e, ao mesmo tempo, remetendo a língua portuguesa às suas raízes mais profundas.

“Eventos como esse aproximam a poesia do cotidiano, tornando-a mais acessível e humana. Ao ouvir e compartilhar ao vivo, ela deixa de estar só no livro e vira experiência. Em Campo Grande, esses encontros fortalecem a cena literária ao conectar escritores, leitores e artistas, formando o público e incentivando novos autores. São momentos que mantêm a literatura viva e presente na nossa cultura”, finaliza a autora.

Serviço: A Celebração do Dia Mundial da Poesia, com a autora Goretti di Moura será realizada neste sábado (21), às 17h, com entrada gratuita, no Café Doce Lembrança, na rua Dom Aquino, 2055, centro.

Por Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.