Colisão frontal na BR-267 deixa um morto e três feridos

Um acidente na noite de domingo (1), na rodovia BR-267, próximo à cidade de Bataguassu, na divisa com São Paulo, resultou na morte de um homem e deixou três pessoas feridas. O incidente ocorreu por volta das 19h20 e envolveu um veículo Fiat/Palio e um Fiat/Uno Vivace, que colidiram frontalmente. O condutor do Fiat Palio, João Pereira Siqueira, de 48 anos, sobreviveu ao acidente, enquanto Marcos Gonçalves Miranda, de 35 anos, condutor do Fiat Uno Vivace, faleceu no local.

Seu irmão, Márcio Gonçalves Miranda, de 39 anos, e Antônio César Menezes, de 18 anos, também ocupantes do Uno, sofreram ferimentos graves.

A investigação preliminar sugere que o Fiat Uno perdeu o controle na altura do km 34, em frente ao Polo Industrial de Bataguassu, colidindo frontalmente com o Fiat Palio, que trafegava no sentido oposto. João Pereira Siqueira, o motorista do Fiat Palio, foi retirado consciente, enquanto Márcio e Antônio César foram socorridos em estado grave e desacordados para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu.

Informações preliminares apontam que nenhum dos ocupantes do Fiat Uno Vivace utilizava cinto de segurança no momento do acidente, e latas de cerveja foram encontradas no interior do veículo. Todas as vítimas são residentes de Bataguassu.

A rodovia BR-267 permaneceu bloqueada durante os trabalhos de resgate e investigação, com o trânsito sendo desviado para uma via lateral. As autoridades continuam apurando as circunstâncias completas do acidente, incluindo o uso de álcool, velocidade e outros fatores que podem ter contribuído para a tragédia.

Com informações do Cenário MS.

