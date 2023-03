Colisão entre dois veículos deixa uma vítima em estado grave

Na manhã desta segunda-feira (6), uma mulher ficou gravemente ferida após colisão entre dois veículos na Rua Filomena Segundo Nascimento com a rua Brigadeiro Thiago, no Jardim Monumento, em Campo Grande. A mulher foi socorrida com uma laceração grave no braço.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a condutora do veículo, modelo T-Cross, seguia pela Rua Filomena Segundo Nascimento em direção à Avenida Guaicurus e teria cruzado a preferencial na rua Brigadeiro Thiago. Foi quando ocorreu a colisão com outro veículo, modelo Agile, que seguia pela Brigadeiro Thiago, em direção ao centro da cidade.

Após a colisão entre os dois veículos, o Chevrolet Agile tombou. Um popular que passava pelo local relatou que viu a mulher gritando bastante e que estava acompanhada por uma passageira. Enquanto a condutora do outro veículo ficou parada dentro do carro em estado de choque. O homem e sua esposa ajudaram a virar o veículo que havia tombado.

A condutora do Agile que sofreu uma laceração grave no braço foi atendida pelos bombeiros e, posteriormente, encaminhada à Santa Casa de Campo Grande. Devido à perda de sangue, ela chegou a ficar inconsciente em alguns momentos.

Já a passageira do carro estava consciente e orientada, mas também em estado de choque. Enquanto isso, a condutora do T-Cross deixou o local e seguiu até o trabalho, que ficava próximo do local do acidente.

