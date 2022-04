Colisão entre carro e moto deixa idoso em estado grave

Na noite de ontem (22), um idoso, de 62 anos, acabou sofrendo um grave acidente enquanto dirigia uma moto na rua Monte Castelo. Após bater em um carro, o homem foi socorrido e levado à Santa Casa para ser atendido.

De acordo com informações, a condutora do carro, fez uma conversão à esquerda em um semáforo, e o motociclista não conseguiu frear a tempo, causando a colisão contra a lateral direita do carro. A motorista do Celta alega não ter visto de qual sentido a motocicleta vinha.

Ainda segundo a polícia, a batida foi grave e o idoso sofreu sérias lesões, precisando ser entubado enquanto ia para à Santa Casa.