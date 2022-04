Fogo ameaça casa de gás de condomínio no Tiradentes

Moradores do condomínio Ciudad Del Vigo, localizado no bairro do Tiradentes na Capital apagaram fogo em terreno baldio que ameaçava Casa de gás do condomínio, na última noite (22).

Moradores filmaram o momento das chamas que foram contidas pelo síndico João Rodrigues e dono dos apartamentos.

A causa segundo ele é desconhecida, o local é um terreno baldio, mas afirmou que a preocupação era do fogo alcançar o depósito de gás que serve todos os prédios.

Conforme Campo Grande News as chamas foram contidas pelo reservatório dos apartamentos e não necessitou da ajuda dos bombeiros.