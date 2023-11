Colisão entre bitrem e caminhonete interdita a BR-158 por algumas horas

Uma colisão entre carreta bitrem e uma caminhonete na noite de ontem (5), deixou a BR-158 interditada por algumas horas. O acidente aconteceu entre o bairro Montanini e o Shopping de Três Lagoas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações do site JP News, o incidente aconteceu por volta das 21h, quando equipes de socorro do Corpo de Bombeiros foram acionados. No local, os militares encontraram o motorista da caminhonete fora do veículo, consciente e orientado. Aos policiais, ele informou que seguia no mesmo sentido que a carreta bitrem, quando foi surpreendido pela carreta fechando a sua passagem ao tentar fazer uma conversão à à esquerda.

O condutor do veículo recusou assistência médica, mas permaneceu no local, aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além da PRF, e o Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), estiveram também no local, auxiliando o trânsito.

