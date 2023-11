110 mudas nativas serão plantadas por estudantes na próxima terça-feira no Hospital São Julião

Ação de educação ambiental e preservação do cerrado envolve o Rotary Club de Campo Grande, alunos da Escola Estadual Franco Delpiano, Hospital São Julião e Águas Guariroba

O Rotary Club Campo Grande está se unindo à comunidade em um esforço conjunto para o plantio de 110 mudas de espécies nativas do Bioma Cerrado. O evento acontecerá no dia 07 de novembro, terça-feira, às 9h, na Área de Preservação Permanente – APP do Córrego Ribeirão das Botas.

“Essa é uma ação de responsabilidade social e ambiental, um compromisso com o Selo Carbono Neutro e com a sociedade, buscando compensar e neutralizar as emissões de carbono das atividades do nosso clube no período de um ano. E, para além disso, é um modo de passar para os estudantes, rotarianos e rotarianas, e para a toda a sociedade que é importante cuidar do meio ambiente em prol de nosso futuro comum, criando assim, mais esperança no mundo e um futuro mais verde”, ressaltou Ana Luzia Abrão, presidente do Rotary Club Campo Grande.

O plantio será realizado durante a visita oficial de Paulo César Branquinho, Governador do Distrito 4470 do Rotary ao Rotary Club Campo Grande, fortalecendo o compromisso do clube, alinhado com a missão do Rotary International, em especial com a saúde, com a educação de crianças e jovens, e com a proteção do meio ambiente.

Todas as mudas para o plantio foram doadas pela empresa Águas Guariroba que também tem como propósito investir em projetos com grande potencial de transformação social, que contribuem para o desenvolvimento humano. “A atuação social e ambientalmente responsável faz parte da nossa história e do nosso propósito na Águas Guariroba, além de representar um compromisso de longo prazo com a sociedade”, explicou Bia Rodrigues, coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba.

A ação conta também com a participação entusiasmada dos alunos da Escola Estadual Franco Delpiano, sediada na área do Hospital São Julião, que terão a oportunidade de aprender sobre a importância da preservação do Cerrado, o bioma predominante na região. Com a atividade, os alunos terão a oportunidade de colocar em prática conceitos de sustentabilidade, conservação ambiental e responsabilidade social.

Carlos Augusto Melke, presidente da Diretoria Executiva do Hospital São Julião, expressou seu apoio ao evento, enfatizando a relevância da ação para a comunidade e o hospital: “A prática do reflorestamento tem grande valor no São Julião. Somos imensamente gratos ao Rotary Clube Campo Grande, que fortalece nossos objetivos comuns”.

O plantio de mudas nativas do Cerrado é um passo concreto em direção à preservação desse bioma único e diversificado. O evento também destaca a importância da colaboração entre organizações, escolas e a comunidade em geral para enfrentar os desafios ambientais que o mundo enfrenta atualmente.

O Rotary Club Campo Grande convida a imprensa e a comunidade a participar deste evento e se juntar no compromisso de preservar o Cerrado, um patrimônio natural que merece todo o nosso cuidado e proteção.

Sobre o Rotary Club de Campo Grande

O Rotary Club de Campo Grande é uma organização sem fins lucrativos, comprometida há 83 anos com a realização de projetos humanitários e a promoção de ações sociais, visando beneficiar toda a comunidade local. O clube faz parte do Rotary International, uma rede global de voluntários dedicados a causas humanitárias em todo o mundo.

Com informações da Ascom Rotary Club de Campo Grande.

