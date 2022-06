Colégio Adventista promove passeio ciclístico e plantio de árvores em Campo Grande

Para comemorar o mês do meio ambiente, o Colégio Adventista do Jardim Leblon promoverá neste domingo (5) o evento “ECOBIKE”, um passeio ciclístico com plantio de mudas nativas em Campo Grande. Ao total serão 6 quilômetros de percurso.

Com o apoio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), um carro de som sairá na frente chamando atenção da comunidade sobre o meio ambiente e as famílias com as bikes em seguida.

O ponto de encontro será na esquina do Fort Atacadista União, às 07h30min. A largada será na Rua Petrópolis, esquina com avenida Prefeito Lúdio Martins coelho, até a avenida Duque de Caxias.

Segundo o diretor da unidade, Jean Ribeiro o evento terá a participação de familiares e alunos. “Para o nosso EcoBike, esperamos aproximadamente 500 ciclistas. Durante o passeio, haverá sorteios e plantio de árvores na metade do percurso. O objetivo é chamar atenção da comunidade sobre a importância da preservação do meio ambiente”, explica.