Circuito de Aulão do Movimenta Campo Grande chega no dia 23 na região do Imbirussu

Um dos eventos mais esperados pela comunidade esportiva de Campo Grande, o Circuito MovimentaCG, acontece nesta quinta-feira (23), às 18h, na Praça do Bairro Panamá, na região do Imbirussu. Organizado pela Prefeitura Municipal, através da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o evento promete reunir muitos participantes em uma noite de atividades físicas e diversão.

Para quem se interessar em participar das atividades basta ir até a Praça. Essa é uma oportunidade para os moradores se envolverem em atividades saudáveis e se conectarem com a comunidade.

O Circuito MovimentaCG é um projeto que está percorrendo diversos bairros da Capital, levando para as praças e parques uma variedade de modalidades esportivas. Entre as atividades estão: Alongamento e Aquecimento, Ritmos, Zumba, Fitdance e Ritbox.

Em 2024, o circuito passará por diversos pontos da cidade, incluindo o Centro Olímpico Vila Nasser, Bethaville, Ginásio Guanandizão, Parque do Sóter, Praça Esportiva Belmar Fidalgo, Parque Tarsila do Amaral, Parque Ayrton Senna e Parque Jacques da Luz.

O MovimentaCG tem como missão ampliar o acesso ao esporte e lazer, oferecendo atividades físicas que promovam a saúde, e fortaleçam os laços comunitários. Com a oferta de atividades que atendem às necessidades das comunidades, o programa incentiva um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

As aulas do MovimentaCG são ministradas em 100 locais de atendimento, abrangendo 7 regiões urbanas e 2 distritos. O programa já conta com 12.200 pessoas inscritas e realiza mais de 377.761 atendimentos por mês, oferecendo cerca de 43 oficinas de esporte e lazer. Com o apoio de mais de 150 agentes sociais, o MovimentaCG está transformando a vida de milhares de campo-grandenses.

Serviço

Para quem deseja participar, a Praça do Bairro Panamá está localizada na Rua Palestina, s/n, próximo ao Terminal de Ônibus da Júlio de Castilho. Aos interessados, não perca essa oportunidade de se movimentar, se divertir e contribuir para uma vida mais saudável e ativa.

Programação do Circuito MovimentaCG 2024

20 de junho – Centro Olímpico Vila Nasser

27 de junho – Bethaville e região

18 de julho – Ginásio Guanandizão

25 de julho – Parque do Sóter

15 de agosto – Praça Esportiva Belmar Fidalgo

19 de setembro – Parque Tarsila do Amaral

21 de novembro – Parque Ayrton Senna

21 de novembro – Parque Jacques da Luz

28 de novembro – Praça do Belmar Fidalgo

Venha fazer parte dessa festa do esporte e bem-estar. Movimente-se com o MovimentaCG!

Com informações da Pref CG.

