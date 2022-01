Cinema de Campo Grande prepara sessões para pessoas hipersensíveis

A franquia de cinemas UCI em Campo Grande confirmou o início de sessões adaptadas para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) e hipersensibilidades para janeiro de 2022, após a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul instaurar um POC (Procedimento Operacional e Consultivo) para acompanhar o cumprimento da Lei Estadual nº 5.677/2021.

O cinema garantiu que possui equipe treinada para um adequado atendimento e informou que a sessão especial acontecerá provavelmente em uma terça ou quarta-feira de cada do mês, iniciando já na próxima semana.

A publicidade e divulgação de datas serão feitas pela rede UCI, mensalmente de acordo com a data estipulada, sempre que possível com antecedência mínima de 10 dias. Além disso, as sessões adaptadas serão realizadas com luzes permanentemente acesas, dimerizadas a 50% e som 25% mais baixo em relação a uma exibição tradicional e volume de som reduzido.

O coordenador do Nudedh (Núcleo de Direitos Humanos), defensor público Mateus Sutana, explica que o objetivo do POC era acompanhar o cumprimento da Lei Estadual. ”A lei 5.677/2021 criou sessões de cinema com algumas peculiaridades, como forma de minimizar algumas barreiras.”

A lei garante que familiares ou acompanhantes, mediante a compra de ingresso, terão acesso irrestrito à sala de exibição, podendo entrar e sair da sessão sempre que necessário. ”Esse é um grande passo para a garantia de dignidade e cidadania às pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou outras deficiências que acarretem sensibilidade sensorial em geral”, pontua o coordenador.

