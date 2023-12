Cinco funcionários de frigorífico passam mal após vazamento de amônia

Funcionários de um frigorífico da JBS, em Nova Andradina, município a 299 quilômetros de Campo Grande, precisaram ser atendidos na manhã desta sexta-feira (15), após registro de vazamento de amônia no local. Equipes do Corpo de Bombeiros do município precisaram ser acionadas.

De acordo com informações da mídia local, o vazamento teria ocorrido no momento em que funcionários da empresa realizavam vistoria no local. O incidente, que ocorreu durante o expediente normal do frigorífico, desencadeou uma rápida resposta das autoridades locais.

Pelo menos cinco funcionários dos setores de desossa e abate foram intoxicados e precisaram ser atendidos após passarem mal, sendo levados para os hospitais Cassems e Regional. Demais funcionários foram evacuados e especialistas em materiais tóxicos trabalhavam para conter e neutralizar o vazamento de amônia, minimizando os riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

O local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros Militar até a normalização do problema. O gás amônia pode ser sufocante e de extrema irritação aos olhos, garganta e trato respiratório. As vítimas tiveram intoxicação leve, mas passam bem.

Com informações do portal Nova News e Jornal da Nova.