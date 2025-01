Cidades de MS serão beneficiadas com canais de TV Digital

O Ministério das Comunicações anunciou um novo edital que visa a implantação de 227 novos canais de TV Digital em 189 cidades de todas as regiões do Brasil. A iniciativa promete ampliar o acesso à informação, cultura e entretenimento para milhares de brasileiros.

Entre os estados beneficiados, Mato Grosso do Sul terá a inclusão de novos canais nas cidades de Bonito, Campo Grande, Dourados, Juti, Nova Andradina, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas. A expansão dos sinais de TV Digital promete levar maior qualidade e diversidade de conteúdo para essas regiões.

Os interessados em participar do edital devem se cadastrar até o dia 31 de janeiro, utilizando o site oficial do Ministério das Comunicações (gov.br/mcom). O portal também disponibiliza a lista completa das cidades contempladas. Importante: mesmo quem já se inscreveu em editais anteriores precisará realizar um novo cadastro para esta edição.

De acordo com Nelson Neto, diretor do Departamento de Radiodifusão Privada do Ministério das Comunicações, a ação reafirma o compromisso do governo em levar os sinais de TV Digital a todos os cantos do país.

“Em dezembro de 2024, realizamos o relançamento do primeiro edital, com alguns pequenos ajustes, como a revisão do cronograma, das localidades que passaram a ser 189 e, também, de alguns canais disponibilizados para cada uma dessas localidades. Mas o que a gente precisa enfatizar é a importância e o compromisso do Ministério das Comunicações em disponibilizar os sinais de TV digital para todas as localidades do Brasil, levando entretenimento, cultura e informação para a população brasileira”, destacou o diretor.

O edital é uma republicação do documento inicial divulgado em novembro de 2023. Ele sofreu ajustes no cronograma, no número de localidades e na distribuição dos canais para cada região.

A ampliação do acesso à TV Digital é vista como um marco importante para democratização da informação no Brasil. Além disso, a medida contribui para o fortalecimento da indústria cultural e de comunicação, proporcionando mais oportunidades para produtores locais de conteúdo.

