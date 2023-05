Ciclista morre ao ser atropelado por veículo na MS-156

Um ciclista que não teve sua identidade divulgada, morreu na noite de ontem (16), após ser atropelado por um veículo de passeio, na MS-156, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada ao hospital ainda com vida, vindo a falecer na unidade de saúde.

Segundo informações apuradas pelo site Ligado Na Notícia, a vítima tentava atravessar a rodovia, quando foi atingida por um veículo Pick-up Fiorino, placas de Juti. O condutor do carro fugiu do local após o acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o ciclista até o Hospital da Vida com fraturas na perna, lesões no tórax e traumatismo craniano. A vítima acabou morrendo ao dar entrada na unidade de saúde.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Dourados e o caso será investigado.