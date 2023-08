MIS realiza a exibição gratuita do filme nacional “Solange” nesta quarta-feira

O Museu da Imagem e do Som (MIS) em parceria com o curso de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, exibirá nesta quarta-feira (17) às 19 horas o filme nacional “Solange”, dirigido por Nathália Tereza e Tomás Osten.

O filme será exibido como parte do II Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo é uma iniciativa que visa promover a valorização do cinema nacional e proporcionar um espaço para reflexão e celebração das obras brasileiras. Com a participação de profissionais representados do meio cinematográfico, o evento contribui para a formação acadêmica e cultural dos estudantes e entusiastas do cinema.

Sobre o projeto

O Ciclo de Cinema Brasileiro Contemporâneo foi criado em 2020 e teve a maioria de suas edições online, devido à pandemia da COVID-19. A Partir de 2022, o projeto começou a ser realizado presencialmente, apresentando três exibições por semestre. Nesta edição, o evento irá trazer importantes obras cinematográficas para exibição, com a participação de atores, diretores e produtores, e conta com a mediação dos professores Vitor Zan e Júlio Bezerra, que também são responsáveis pela curadoria do projeto.

Solange

O filme “Solange” (Brasil/2023/Drama/14anos/60’) é dirigido por Nathália Tereza e Tomás Osten; roteiro também de Nathália Tereza, Tomás Osten, e ainda, Cássia Damasceno. No filme, Solange quer suas coisas de volta. Ela mudou de cidade há cinco anos e agora retorna para recuperar seus pertences, que deixou em caixas nas casas de amigos. Com os reencontros voltam memórias e surgem sentimentos contraditórios. A história é, em alguma proporção, também uma metáfora para frustrações pessoais e profissionais vividas em meio à pandemia de Covid-19.

“Solange” é um filme nacional que promete cativar o público com a sua narrativa envolvente e abordagem contemporânea. A história retrata a vida de Solange, uma mulher independente que enfrenta desafios e conflitos em sua busca por realizações pessoais e profissionais. Com um elenco talentoso e uma direção marcante, o filme tem conquistado reconhecimento no cenário cinematográfico brasileiro.

Para os interessados em participar da exibição gratuita de “Solange” e do debate com a diretora Nathália Tereza, basta comparecer ao MIS, na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar, nesta quarta-feira (17), às 19h. O evento é aberto ao público e não requer inscrição prévia. Aproveite essa oportunidade de vivenciar a magia do cinema brasileiro contemporâneo e enriquecer seu conhecimento

