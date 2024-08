Chuva de meteoros perseidas poderá ser vista entre hoje e amanhã no Brasil

Pico do evento astronônimico é nos dias 12 e 13. Campo Grande terá visibilidade parcial caso o clima permaneça em condições ideias.

Entre esta segunda-feira e terça-feira(13), acontece o pico da tradicional chuva de meteoros perseidas. O fenômeno consiste em vários meteoros e detritos rasgando o céu a cada hora.

A chuva acontece este ano está acontecendo desde 17 de juhlo e vai até 24 de agosto.

Condições e horários

A visão no hemisfério norte é bem maior do que no Brasil. No entanto, o fênomeno será vísivel em todo o país, dependendo da condição climática de cada região. As estrelas cadentes começam a surgir com mais força no céu em todas as regiões do Brasil a partir das 3h30h de Brasília, ou seja às 02h30 horário de Mato Grosso do Sul. A chuva permanece ativa até o amanhecer, por volta das 6h, quando seu ponto radiante está mais alto no céu.

Em Campo Grande a visibilidade será média, o clima estará parcialmente nublado, sem chances de chuva com miníma de 1o°C-25°C.

Por que meteoros Perseidas?

A chuva de meteoros leva esse nome porque, os meteoros que formam a chuva parecem surgir da constelação de Perseus. Perseu é um semideus e herói da mitologia grega. O fenômeno ocorre enquanto a Terra passa pelo caminho das partículas do cometa 109P/Swift-Tuttle, na constelação de Perseus.

Confira a foto do mapa com a taxa de metoros por hora nas capitais brasileiras.

Vale destacar que para observar o fenônemo, é melhor ficar em um local distante de prédios altos e poluição luminosa em excesso. Se o clime estiver limpo, basta se acomodar e olhar em direção a qualquer lugar do céu, geralmente surgem na direção do radiante. A observação requer paciência, calma e apreciação

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.