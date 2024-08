Chuva chega a Campo Grande após 25 dias e meteorologia emite alerta de perigo para MS

A chuva que começou a cair em Campo Grande por volta das 10h30 deste sábado (24) marca o início de um período de precipitação significativa que atingiu, nas últimas 24 horas, pelo menos 16 municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a precipitação foi registrada entre as 10h de sexta-feira (23) e as 10h deste sábado (24).

Os municípios afetados incluem Sete Quedas, Sidrolândia, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Jardim, Maracaju, Juti, Dourados, Amambai, Itaquiraí, Ivinhema, Iguatemi, Bonito, Nova Andradina, Ponta Porã e Batayporã. A cidade de Ivinhema foi a mais impactada, com uma medição de 22,4 milímetros até o início da manhã.

Conforme o monitoramento do Inmet, a chuva continuava a cair em Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia, Dourados e Ivinhema por volta das 10h. A umidade relativa do ar, que havia caído abaixo dos 10% em algumas áreas do estado, agora gira em torno de 10% a 20%, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). A última chuva significativa em Campo Grande ocorreu há menos de um mês, no dia 9 de agosto.

Devido à intensidade das chuvas, o Inmet emitiu um alerta para perigo relacionado às chuvas válidos para este sábado. O alerta abrange um extenso número de cidades, incluindo Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sidrolândia, Tacuru, Aquidauana e Vicentina.

Os moradores das áreas afetadas são orientados a acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência.

