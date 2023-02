Cerca de 76% dos convocados do CNH Social já regularizaram habilitação

Dos 750 candidatos convocados para a iniciar o processo para a concessão do benefício do programa CNH Social, 574 compareceram à agência Geraldo Garcia, do Detran-MS, no Pátio Central Shopping em Campo Grande, no último sábado (04). A taxa de adesão foi de 76%, conforme levantamento do Detran-MS.

Entre os convocados, 733 são inscritos pela ampla concorrência e 17 pelas vagas destinadas à PCD (pessoa com deficiência).

No sábado (04), a unidade do Detran-MS no Pátio Central Shopping ficou lotada, mesmo com as especificações de horário de atendimento publicadas no Edital n° 11.055 do DOE (Diário Oficial do Estado).

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a CNH Social é uma ação que busca beneficiar especialmente a classe trabalhadora de Campo Grande. “O CNH Social é muito importante, pois beneficia a classe trabalhadora e o Governo do Estado tem dado uma grande atenção a esse programa, pois beneficia aqueles que precisam da sua Carteira de Habilitação para o trabalho. São pessoas que terão a sua CNH sem nenhum custo, investimento de R$ 15 milhões do Governo do Estado”.

A diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, explica que além da questão social, o programa CNH Social tem o objetivo de preparar os condutores para um trânsito mais seguro. “A gente trabalha na questão da formação, atitudes mais corretas para gente ter um trânsito mais seguro e diminuir o índice de acidentes”, afirma.

Próximo atendimento

No próximo sábado (11), será realizada nova ação para atender os candidatos inscritos que não compareceram neste sábado.

Andrea Moringo explica que os condutores que não comparecerem para abertura do serviço de habilitação na segunda chamada, irão perder o atendimento via CNH Social. “Infelizmente, quem não comparecer nas duas chamadas será desclassificado do programa”.

Também serão excluídos do programa aqueles que não se enquadrarem nos requisitos, como fornecer dados incorretos ou comprovadamente falsos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: