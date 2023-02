Agetran realiza campanha contra filas duplas perto de escolas

Com a volta às aulas, a partir desta segunda-feira (06), a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) inicia uma campanha de conscientização, com o objetivo de evitar filas duplas em frente às escolas. A campanha com o tema “Fila dupla na escola, também não cola” vai acontecer até sexta-feira (10).

De acordo com a Gerente de Educação para o Trânsito, Ivanise Rotta, a formação de filas duplas é a infração mais cometida no início do período letivo. “A formação de filas duplas na porta das escolas causam tumultos e até acidentes de trânsito”.

Somente em 2022, foram registradas mais de 1.300 autuações por embarque e desembarque em fila dupla, conforme levantamento da Agetran. A medida é considerada uma infração de natureza média e pode gerar uma multa no valor de R$ 195,23.

Ivanise aponta que o objetivo principal é conscientizar os responsáveis para que tal prática seja reduzida. Ela também alerta que para essa melhora no trânsito ocorrer, algumas práticas podem ser adotadas pelos motoristas. “Se não houver vaga, procure em quadras mais próximas, estacione, desça do veículo e deixe seu filho em segurança na escola. Programe-se em horários alternados para que não haja congestionamentos”, explica.

Além da abordagem educativa, ao longo de todo o ano, os agentes de trânsito também irão realizar rondas de fiscalização em horários de entrada e saída das escolas para evitar esse tipo de transtorno.

Confira o cronograma das abordagens:

Segunda-feira (06/02): 06h45 e 11h10 Colégio Vida Feliz;

Terça-feira (07/02): 06h45 e 10h45 Colégio Tom da Vida;

Quarta-feira (08/02): 07h10 e 15h40 Escola Municipal Professora Iracema Maria Vicente;

Quinta-feira (09/02): 06h45 e 10h45 Escola Municipal Nazira Anache;

Sexta-feira (10/02): 06h45 e 10h45 Escola Municipal Advogado Demosthenes Martins

