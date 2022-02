Cerca de 30 milhões serão investidos na reforma das agências do Detran-MS

Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (9), cerca de R$ 29 milhões em investimentos para a reforma de 15 agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Os recursos serão destinados para Campo Grande e outros 13 municípios do Estado.

Reinaldo Azambuja (PSDB), destacou que a medida tem o intuito de ampliar e melhorar os serviços prestados nas agências. “Acredito que reestruturando o Detran você melhora as condições de atendimento para aquele que utiliza as estruturas e também para os nossos colaboradores”, enfatizou.

A reforma contemplará agências das cidades de Costa Rica, Chapadão do Sul, Nioaque, Porto Murtinho, Aparecida do Taboado, Coxim, Selvíria, Bela Vista, Bonito, Ponta Porã, Jardim e Paranaíba. Em Campo Grande será implantada uma agência virtual do Shopping Norte Sul. Já em Três Lagoas será instalada uma agência regional. Conforme o Detran-MS também serão beneficiadas as obras que estão em andamento, como em Dourados.

Na ocasião, o governador do estado também entregou novas viaturas para o Detran e anunciou a retomada da creche, para atender as servidoras do órgão.

“A entrega dos carros para a vigilância, principalmente da Lei seca, coibir o condutor embriagado, aquele que muitas vezes não têm responsabilidade e causa acidentes, então você fortalece o Detran aproximando mais das pessoas. Anunciamos também a retomada da creche que era um sonho antigo das mães, em um parceria com a Universidade Federal pela Fapec”, destacou Azambuja.

Conforme a administração estadual, os nove veículos destinados ao Detran-MS foram adquiridos por cerca de R$ 1,5 milhão.

