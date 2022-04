Católicos têm extensa agenda de celebrações na Capital

Dentro das celebrações católicas da Semana Santa de 2022, católicos terão uma extensa programação de celebrações nas paróquias de Campo Grande, na Sexta-Feira Santa (da paixão e morte de Jesus), no Sábado de Aleluia e no Domingo de Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo.

“Na Sexta-Feira Santa recordamos o dia em que Jesus carrega a sua cruz até o Monte Calvário e entrega a sua vida por amor a cada um de nós. Às três horas da tarde, celebramos a Santa Cruz. [..;] A cruz era um grande instrumento de morte na época de Jesus, imposto pelo Império Romano, mas o Salvador do Universo, morrendo sobre aquele madeiro, fez da cruz um sinal da nossa redenção, da nossa salvação e [a cruz] se tornou o simbolo supremo do cristianismo”, destaca o padre Ricardo Carlos, inspetor da Missão Salesiana de Mato Grosso.

“No sábado à noite, nós recordamos a Vigília Pascal, a noite de todas as noites”, destaca o religioso. “E no domingo, o dia da ressurreição: a palavra ‘ressurreição’ significa nascer novamente, nascer para a vida nova. Celebramos a Páscoa, a Páscoa cristã. Antigamente, havia apenas a Páscoa do povo hebreu, que recordava a passagem da escravidão para a liberdade. […] Agora, Jesus ressuscitando, institui a Páscoa cristã, que significa a passagem da morte para a vida. Todos nós somos convidados a participar dessas celebrações e consequentemente, reviver, a cada ano, o mistério pascal, em nossos corações, em nossos lares, em nossas famílias”, conclui.