Casos de covid aumentam 75% e pacientes com sintomas gastrointestinais serão testados contra o vírus na Capital

Sesau optou pela medida como forma de barrar o avanço da doença no mês de setembro

Mato Grosso do Sul está entre os estados com aumento dos casos de covid-19 a longo prazo, segundo o Boletim Infogripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), divulgado nesta semana. Os dados levam em consideração os primeiros dias de setembro, mas o aumento também foi percebido entre os meses de julho para agosto em Campo Grande, totalizando 75%.

Em nota, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande confirmou que foram 12 pessoas diagnosticadas com covid em julho, em agosto subiu para 21 e há possibilidade de crescimento dos casos no decorrer do mês de setembro. Por isso, a estratégia adotada é que todo paciente que chegar às unidades de saúde com sintomas gastrointestinais também serão submetidos ao teste de covid.

A Secretaria também reforça que as condições climáticas estão favorecendo essa situação. “O tempo seco acaba favorecendo a circulação e a entrada de vírus no organismo, o que causa infecções, e ainda com o calor excessivo nem sempre as pessoas se hidratam como deveriam, agravando os sintomas gastrointestinais”, completa.

Na última terça-feira (10),a Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma orientação para a população diante da maior procura por atendimento nas unidades de urgência e emergência de Campo Grande. Na última segunda-feira (9), os atendimentos chegaram a 5.700 pacientes, quando a média é entre 2.500 e 3.000 atendimentos. Entre os dias 2 e 7 de setembro os casos subiram 157% na comparação com o mesmo período do ano passado, saltando de 1.207 em 2023 para 3.107 casos. De janeiro até início de setembro, Campo Grande registrou 68.040 casos, e em 2023 foram 49.997 casos.

Em São Paulo, 76 pessoas morreram por SRAG

Dados divulgados pela Secretaria de Saúde de São Paulo, entre o mês de agosto e os primeiros dias de setembro, um total de 76 pessoas morreram em São Paulo por complicações provocada pela SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Segundo a Fiocruz, o crescimento também está associado ao aumento das notificações de Covid-19 em Mato Grosso do Sul e nos estados de Goiás, Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo.

Diante desse cenário, a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz, Tatiana Portella, reforça a importância de que todas as pessoas do grupo de risco estejam em dia com a vacinação contra a Covid-19.

“Nessa época do ano, começam as campanhas de vacinação contra a influenza na região Norte. E é muito importante que todas as pessoas elegíveis nos estados do Norte também estejam em dia com a vacina contra a influenza”, alerta.

Os vírus VSR (Vírus sincicial respiratório) e rinovírus permanecem como as principais causas de internações e óbitos em crianças de até dois anos, embora os casos de SRAG por VSR já demonstram queda nas últimas semanas. O rinovírus também se destaca na incidência entre crianças e adolescentes de dois a 14 anos.

Por Kamila Alcântara

