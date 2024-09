Motociclista morre após bater em proteção de ferro na Av. Duque de Caxias

Motociclista ainda não identificado morreu, na madrugada deste sábado (14), na Avenida Duque de Caxias, região do bairro Nova Campo Grande, na Capital, após perder o controle da direção e bater a moto na proteção de ferro que divide a avenida.

Conforme informações, com o impacto, a motocicleta parou a 50 metros de distância do corpo da vítima, que morreu na hora.

Testemunhas encontraram o homem caído na pista e acionaram o Corpo de Bombeiros, que quando chegou ao local, constatou o óbito do rapaz.

A Polícia Civil e a Perícia também estiveram no local para iniciar as investigações sobre as causas do acidente. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

