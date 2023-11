Casa perfumada: Especialista em limpeza compartilha estratégias para deixar o ambiente organizado e agradável

[Texto: Bruna Marques, Jornal O Estado de MS]

O aroma é uma das primeiras coisas que notamos ao entrar em um ambiente. Ter uma casa perfumada, além de dar uma sensação agradável, também deixa uma impressão positiva nos visitantes, tornando-a acolhedora. Mas, mesmo quando mantemos nossas residências limpas, é comum que diversos tipos de odores indesejados surjam, seja de animais de estimação, da lixeira, da cozinha ou mesmo de odores provenientes da rua.

“Manter a casa perfumada é um desafio, mas é possível com organização e a utilização dos produtos corretos”, comenta Cristiano Corrêa, CEO da Ecoville, franquia especializada em produtos de limpeza do Brasil. Para garantir uma casa cheirosa e fresca o tempo todo, o especialista separou algumas dicas práticas para serem aplicadas no dia a dia.

Limpeza regular

• Otimizar a limpeza das áreas mais usadas: é importante limpar frequentemente as bancadas de banheiros, cozinhas e quartos para garantir que fiquem limpos e cheirosos ao longo da semana.

• Evitar acumular louça suja: a limpeza imediata após o uso da louça faz uma grande diferença na manutenção do aroma agradável em sua casa.

• O cuidado com o balaio de roupa suja: roupas sujas podem causar odores desagradáveis se forem deixadas por muito tempo. Lavar roupas regularmente ou usar cestos com tampa ajuda a manter um ambiente mais perfumado.

• Banheiros: essas áreas são propensas a odores ruins. Uma atenção especial à limpeza e o uso de odorizadores específicos para banheiros ajudam a manter sua casa com cheirinho de limpeza.

• Aromatizadores de ambiente: são uma opção versátil e popular para manter a casa com aroma mais agradável. Existem diversos tipos no mercado, incluindo os em óleo para uso em aparelhos elétricos, os sprays para cortinas, tapetes e roupas de cama, velas aromatizadas e difusores de varetas.

Escolhendo os produtos certos

• Desinfetante: além de supercheiroso, o desinfetante é ideal para quase todos os ambientes da casa. Possibilitam efetuar a limpeza dos banheiros, cozinha, sacada/varanda, espaços comuns e até garagens. Eles garantem não só higienização, mas também liberam um perfume agradável.

• Limpador multiuso: sem dúvidas, o limpador multiuso é um produto coringa para ter na sua dispensa. Versátil e eficiente, ele funciona como desinfetante, desengordurante e pode ser usado na maioria das superfícies lisas e laváveis, como plástico, azulejo e bancadas de pedra/metal.

• Limpa vidros: este produto funciona muito bem em superfícies de vidro, como espelhos, janelas e determinadas luminárias de pia. Além de dar o acabamento para esses locais, ainda proporciona um ótimo aroma de limpeza.

• Quantidade x Ambiente: Use preferencialmente produtos com álcool em sua formulação, ele auxilia a fixar o aroma no ambiente. É importante sempre verificar as instruções do fabricante no rótulo do produto sobre a quantidade ideal de utilização, se precisa diluir e se pode ser misturado a outras soluções. Em alguns casos, o uso incorreto pode causar intoxicação.

“Para manter sua casa perfumada, é importante escolher os produtos de limpeza apropriados a cada ambiente. Alguns dos produtos essenciais liberam um perfume delicado que proporcionam um toque final de limpeza e um aroma agradável”, explica Corrêa.