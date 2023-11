Quentinhas do Cinema: 4 filmes que revelam os bastidores do programa Apollo

[Texto: Filipe Gonçalves, Jornal O Estado de MS]

Quem nunca sonhou em ir para o espaço ou pelo menos ser contemporâneo das viagens interestelares? O programa Apollo, que levou o homem à Lua, sempre chamou a atenção por diversos aspectos e principalmente pela mídia criada sobre ele. Hoje, veremos 4 filmes que contam um pouco desse recorte de nossa história.

– “Estrelas Além do Tempo”: Esse filme é aquele que você lembra com carinho por ter assistido por contar com um elenco galáctico e uma história muito emocionante. Nos anos 1960 não haviam computadores como conhecemos hoje e por isso quem tinha que fazer os cálculos eram pessoas, e por meio desses números era possível calcular a rota de pouso muito complexa para algo que nunca foi feito antes.

Acompanhamos a trajetória de três mulheres negras que se destacaram na Nasa: Ketherine Globe, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Elas eram as “calculadoras humanas”, capazes de realizar cálculos precisos em questão de minutos. Tal feito foi tão importante para colocar o primeiro homem em órbita, John Glenn e posteriormente ajudaram no programa Apollo e até mesmo nos ônibus espaciais.

– “O Primeiro Homem”: Conta a história de dez anos da vida de Neil Armstrong, mostrando que mesmo que ele fosse um homem muito centrado e por vezes tido como frio e calculista havia um homem muito sentimental e sensível por trás de sua personalidade,

que foi submetido aos mais diversos perigos para fazer com que tudo desse certo em sua viagem, inclusive colocando sua vida em risco nos testes para o pouso lunar.

– “Apollo 11”: E para quem busca saber mais sobre o que foi o programa Apollo e até mesmo ver os astronautas se preparando de verdade nas vésperas do lançamento pode acompanhar esse excelente documentário. Ele aborda não somente a ida como todos os processos mais longos de lançamento sem interrupções de momentos cruciais, como o emocionante pouso e com imagens feitas pelos próprios astronautas da superfície da Lua.

– “Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo”: Esse é para quem já ouviu a famosa frase “Houston, we have a problem” (Houston, nós temos um problema). Mostra que claramente nem tudo são flores nessa corrida espacial, assim como Apollo 1 explodiu a cápsula ainda em Terra, matando todos os astronautas dentro dela, na Apollo 13 houve vários problemas e o mais crítico deles foi uma explosão que comprometeu parte do sistema de oxigênio, colocando os três tripulantes em perigo e impedindo o pouso na Lua.

Com muita engenhosidade, as equipes da Nasa fizeram uma série de testes para que os astronautas consertassem o problema com o que tinham disponível nas mãos. No fim, tudo correu bem para sua volta para a Terra. Ao todo, o homem pisou na Lua por 6 vezes, tornando o programa Apollo um sucesso, mas depois da Apollo 13 as missões foram enfraquecendo e a pressão política fez com que fosse cancelado, restando somente a história.