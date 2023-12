Carro sai da pista e casal morre após capotamento na BR-267

Um casal ainda não identificado, morreu em acidente de carro na manhã deste domingo (24), após veículo em que estavam capotar na BR-267, em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, município a 240 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o veículo Nissan/Tiida, com placas de São Paulo, trafegava sentido Bataguassu ao distrito de Nova Casa Verde, quando a condutora perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista, capotou e bateu em um coqueiro nas margens da via.

A condutora e o marido que seguia como passageiro, morreram na hora. O carro ficou bastante destruído com a capotagem. Uma equipe da Polícia Militar do distrito chegou a ir no local para isolar até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Uma equipe do Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da base do distrito também foi na ocorrência, mas as vítimas estavam em óbito.