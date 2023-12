Ataque de abelhas mata dois animais e deixa cinco pessoas feriadas

Dois animais e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque de abelhas africanas em uma fazenda no município de Caarapó, a 274 quilômetros de Campo Grande, na última sexta-feira (22).

Conforme informações do portal Caarapó News, as abelhas atacaram a um raio de 300 metros. Dois cachorros não resistiram ao ataque, que quase resultou na morte de um burro e de alguns cavalos da propriedade. Além disso, cinco pessoas foram atacadas pelos insetos. Desses, dois inspiram cuidados e outro estada em estado grave.

Todas as pessoas atacadas são do sexo masculino. Sendo que o que está em estado grave tem 43 anos e pai dele 65 anos. As demais vítimas tem 40, 45 e 50 anos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro.

Serviço

Os bombeiros destacam que as medidas de prevenção contra picadas de abelhas, consistem, principalmente, em manter distância da colmeia ou da presença de enxames temporários. Não tentar atingi-las com bastões ou mesmo, capturá-las sem equipamentos e conhecimentos adequados.

No caso da pessoa ser atacada, mas com poucas ferroadas, a aplicação de compressas frias pode amenizar a dor e o inchaço local. Ao contrário disso ou em se tratando de pessoas alérgicas, a vítima deve ser encaminhada para atendimento médico o mais rápido possível.

Outras medidas:

Caso visualize um enxame de abelhas em seu quintal, jamais tente fazer a remoção por conta própria, se afaste e ligue imediatamente para o telefone de emergência 193;

Atenção redobrada com as crianças e os idosos, oriente seus filhos para que não brinque próximo ao enxame e não jogue nenhum objeto nas abelhas;

Afaste os animais domésticos do enxame, qualquer barulho que eles façam, poderá irritá-las e desencadear um ataque;

Abelhas não gostam de barulho, se for realizar algum trabalho que necessite utilizar máquinas barulhentas ou usar equipamentos motorizados faça uma inspeção cuidadosa do local e tenha certeza de que não exista nenhum enxame próximo;

Ao se deparar com um enxame de abelhas em deslocamento, abaixe-se e se perceber que será atacado, corra, preferencialmente em zigue-zague;

Caso seja atacado, proteja das picadas o pescoço e o rosto, com a ajuda de uma camiseta ou outra vestimenta;

Pessoas comprovadamente alérgicas devem evitar caminhadas em locais próximos a matas;

Mantenha a calma, não faça movimentos bruscos perto do enxame, evite bater nas abelhas, lembre-se: As abelhas têm o instinto natural de defender as colmeias, e certamente irão atacar caso identifiquem alguma ameaça;

Seguindo as orientações acima, certamente os incidentes com abelhas diminuirão. O Corpo de Bombeiros Militar atende 24hs por dia em todo estado de Mato Grosso do Sul e deve ser acionado em casos de emergência através do telefone 193.